Turisme
Torres defensa el Shop In Andorra com a punt d'atracció pel "turisme premium"
La nova edició comptarà amb més de 100 esdeveniments i amb una taula rodona sobre moda i luxe
Govern i Andorra Turisme han presentat aquest matí la 12a edició de l'Andorra Shop In Festival, que pretén dinamitzar el comerç i fer augmentar les compres al principat entre el 7 i el 23 de novembre. El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha presentat les dades de l'any passat, amb un augment del 64% dels visitants i una valoració de 8,5 punts sobre l’esdeveniment.
NACIONAL
El ‘Shop in Andorra’ no satisfà tot el comerç
Gerard E. Mur
L’edició d’enguany, presentada com un "festival d’experiències", comptarà amb una passarel·la de moda que cobrirà la zona d’Escaldes-Engordany i la part alta d’Andorra la Vella i que serà dirigida per la directora creativa Esther Garcia Capdevila. A més, s’instal·laran diversos punts selfies per dinamitzar les parròquies i els seus eixos comercials i, durant les més de dues setmanes que duri l’esdeveniment, els visitants podran gaudir de més de 100 activitats per a tots els públics i gustos, destacant els espectacles musicals de Tribut a Elvis, el concert del cantant Joel Sarakula, l’Andorra a Taula o la representació del musical Pinotxo.
Una de les jornades a destacar és el fòrum d’experts que es durà a terme el 25 de novembre, on noms com Devni Winter, Ashumi Sanghvi o Michael Beutler "exposaran les seves experiències en l’àmbit de l’assessorament de marques de luxe".
El ministre Torres ha assegurat que el principal objectiu del Shop In Andorra és que els comerços augmentin les seves vendes. "Volem que (els turistes) gastin, i que gastin molt, no ens amaguem". Torres també ha defensat el cost de l’esdeveniment, de 765.000 euros, un 60.000 menys que l’any passat.