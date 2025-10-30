Infraestructures
Encamp destinarà 6,7 milions d'euros per la remodelació de l'avinguda Joan Martí
Els treballs en el tram comprès entre la rotonda del Prat de Genil i Prada de Moles s’iniciaran a principis del 2026
El comú d’Encamp ha aprovat en sessió de consell de comú, aquest dijous, l’adjudicació de les obres de remodelació de l’avinguda de Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda del Prat de Genil i Prada de Moles, per un import total de 6,7 milions d’euros. Segons ha anunciat la cònsol major, Laura Mas, els treballs s’iniciaran a principis del 2026 i tindran com a objectiu "convertir l'Avinguda en un espai públic, acollidor, dinàmic i generador de vida social que reforci la identitat i el sentiment de pertinença i fomenti la qualitat de vida en un espai modern, segur, sostenible i dinàmic".
La cònsol ha recordat que aquesta actuació dona continuïtat a la reforma realitzada durant el mandat 2017-2019, que va transformar el tram entre la rotonda del Prat de Genil i la plaça dels Arínsols, consolidant la nova imatge urbana del centre d’Encamp, especialment a la zona de Sant Miquel.
PARRÒQUIES
El trànsit es mantindrà obert durant les obres a l’avinguda Joan Martí
Víctor González
Entre les principals millores, Mas ha destacat l’ampliació de les zones destinades a vianants per fomentar hàbits saludables i una mobilitat més sostenible. També s’hi incorporaran punts de vegetació per millorar la qualitat ambiental, nou mobiliari urbà integrat amb l’estètica d’Encamp, i punts tancats de reciclatge i residus amb sistema de videovigilància, destinats principalment a veïns i comerciants. "Es crearan petits punts de vegetació que afavoriran la qualitat ambiental", ha comentat Mas.
El projecte també garantirà l’accessibilitat universal al llarg del quilòmetre de traçat i reforçarà la seguretat viària amb passos de vianants elevats. "Es garantirà l'accessibilitat universal en tot el tram, que pràcticament és un quilòmetre i la seguretat viària amb passos de vianants elevats que reforçaran la prioritat del vianant", ha subratllat Mas.
"En l'àmbit social, la renovació suposarà una millora significativa en la qualitat de vida amb espais accessibles i més amplis que fomentaran la convivència i els hàbits saludables", ha afegit Mas.
Les obres es desenvoluparan en quatre fases, cadascuna d’elles iniciada i finalitzada per trams per minimitzar l’impacte sobre el veïnat i els comerços. Segons les estimacions de la corporació, el total de les quatre fases podrien tenir una durada d'uns trenta mesos, tot i que han deixat clar que és una aproximació. "Els veïns no tindran obres davant de casa seva durant els trenta mesos que duri l'obra, només uns mesos perquè es fa per fases", ha volgut deixar clar el cònsol menor, Xavier Fernàndez. El comú té la intenció de fer reunions amb els veïns i els comerciants informatives per fases per explicar el desenvolupament dels treballs.