ENCAMP
El trànsit es mantindrà obert durant les obres a l’avinguda Joan Martí
Fernàndez assegura que la corporació ja ha informat els veïns de les zones més afectades de les implicacions dels treballs
El comú mantindrà la circulació oberta en els dos sentits durant les obres de remodelació de l’avinguda Joan Martí. A tot estirar, va puntualitzar ahir el cònsol menor, Xavier Fernàndez, en declaracions als mitjans de comunicació, caldrà fer “talls puntuals” en un dels dos carrils.
El mandatari va explicar, a més, que la corporació ja ha informat els veïns de les possibles afectacions dels treballs, que ja s’han licitat. Més endavant, un cop s’hagin adjudicat –la previsió és que el contracte pugui signar-se a l’octubre perquè les obres puguin començar al novembre–, se’n farà una comunicació més àmplia a tot el veïnat. El cònsol va afegir que, ara com ara, no se sap quant de temps s’allargaran les actuacions.
El projecte té com a objectiu principal pacificar l’entorn amb una calçada més estreta, fet que obligarà els vehicles a circular a una velocitat inferior a l’actual. A part d’això, es col·locaran passos de vianants elevats. Per contra, les voreres seran més amples per facilitar la mobilitat dels vianants i fer-la més segura, sense barreres arquitectòniques.
Els treballs consistiran en una renovació integral de l’avinguda entre Prat de Genil i Prada de Moles. Es milloraran els serveis públics soterrats, s’instal·laran fanals de baix consum, s’ampliaran les zones verdes i es renovarà el mobiliari urbà.