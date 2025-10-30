Andorra la Vella

El comú adjudica per 1,3 milions l'espai social per a la gent gran a l'edifici del Cedre

L'edifici tindrà una cuina per preparar més de 100 àpats

La corporació d'Andorra la Vella vota el projecte de l'espai social per a la gent al Cedre aquesta tarda

La corporació d'Andorra la Vella vota el projecte de l'espai social per a la gent al Cedre aquesta tardaComú ALV / Tony Lara

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El consell de comú d’Andorra la Vella ha aprovat avui l’adjudicació per 1.383.778,63 euros a les obres de condicionament de la planta baixa i el soterrani de l’edifici del carrer del Cedre, 18, dins el projecte d’habitatges de preu assequible de Santa Coloma, per incloure un espai social per a la gent gran, una cuina de categoria A i una plaça pública de 900 metres quadrats.

L'adjudicació ha estat feta a l’empresa Construccions i Edificacions les Valls SAU (CEVALLS). L’espai social comptarà amb 220 metres quadrats destinats a menjador, zona lúdica i cafeteria, mentre la cuina tindrà 150 metres quadrats i capacitat per preparar àpats per a més de cent persones. La cuina permetrà preparar àpats per a més d'un centenar de persones de manera que "es millora el servei de menjars a domicili", destaca el comú. El conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha ressaltat que el projecte "permet dotar la parròquia d’un espai públic per a la gent gran més ampli i funcional, i alhora reforça la política d’habitatge assequible, una de les grans prioritats de la corporació”.

La sessió comunal ha servit a més per aprovar una partida destinada a actuacions complementàries: una inversió de 240.000 euros per a la reordenació i embelliment de la plaça Bartomeu Rebés Duran en col·laboració amb Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) —relacionada amb la nova estació transformadora— i un suplement de crèdit de 50.000 euros per al departament de Promoció Turística i Comercial, destinat al comerç local i la campanya de Nadal (el programa Carrers Vius i el tren turístic). Aquest suplement es finança íntegrament amb una reassignació interna.

tracking