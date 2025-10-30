ANDORRA LA VELLA
La plaça Vinyes i la Casa del Poble obriran al públic la setmana vinent
Un trenet per la part alta de Meritxell i una experiència immersiva de realitat virtual són les novetats principals del Poblet de Nadal
La plaça Vinyes i la Casa del Poble –que acollirà el servei de bar-restaurant i la casa pairal– obriran la setmana vinent, segons va confirmar ahir el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en la roda de premsa de presentació del programa del Poblet de Nadal. D’aquesta manera, es posarà el punt final a la remodelació integral de la plaça del Poble, iniciada a mitjan gener. L’establiment pagarà 15.000 euros mensuals al comú per l’ús de l’espai.
Aquesta zona, justament, serà l’epicentre de la 10a edició del Poblet de Nadal del 28 de novembre al 5 de gener. Com és tradició, l’esdeveniment s’obrirà amb l’encesa de llums conjunta entre la capital i Escaldes el mateix 28 de novembre a les sis de la tarda al carrer de la Unió. La inauguració del Mercat de Nadal, on hi haurà una cinquantena de parades, tindrà lloc a dos quarts de vuit del vespre. El comú destina uns 450.000 euros a l’organització de l’esdeveniment.
El mercat nadalenc acollirà una cinquantena de parades
Una de les novetats principals del Poblet d’aquest any serà l’experiència immersiva de realitat virtual La Ciutat dels Contes, de què tothom podrà gaudir a la sala Consòrcia del Centre de Congressos. Les entrades tenen un cost de 20 euros el cap de setmana i de 16 euros entre setmana, i hi haurà descomptes per als residents. També cal destacar el Trenet dels Desitjos, un tren turístic que recorrerà el centre de la parròquia connectant la plaça de la Rotonda, la plaça Guillemó, el Mercat de Nadal i la zona de Prada Ramon. El bitllet tindrà un cost de dos euros i es podrà adquirir al web andorralavella.ad/entrades i a l’oficina de Turisme de la capital.
L'encesa de llums es farà el 28 de novembre a les sis de la tarda
A la plaça Guillemó, l’Arbre dels Desitjos serà un dels espais centrals del Poblet. Les boles de l’arbre s’il·luminaran quan els visitants pitgin el botó, tot simbolitzant que els seus desitjos es fan realitat. Al mateix espai s’instal·larà el Carrusel de Nadal, pensat per als infants d’entre dos i set anys. Tots els infants que entreguin la seva carta als Menairons de l’Oficina de Correus Màgica rebran una entrada gratuïta per accedir a l’atracció. Una altra de les propostes que s’incorporen al Poblet és el Laberint del Parc Central, un espai lúdic i participatiu pensat per als joves.
Com no podria ser d’una altra manera, al Poblet tampoc faltaran els clàssics. Cada dissabte a dos quarts de set de la tarda hi haurà un espectacle itinerant per l’eix comercial. A més, la plaça del Poble continua acollint una pista de patinatge de gel sintètic de 200 metres quadrats. A la mateixa ubicació hi haurà el Tió de Nadal, que es farà cagar els dies previs a Nadal i es programaran activitats infantils el cap de setmana al Talleret dels Menairons.
En relació amb la invitació, la cònsol menor, Olalla Losada, va recordar que l’any passat es va substituir l’enviament dels llibrets per una invitació unifamiliar més personal, adreçada a tots els caps de casa de la parròquia. Amb la voluntat d’implicar encara més la ciutadania, tots els caps de casa d’Andorra la Vella rebran una bola de Nadal com a invitació per gaudir del Poblet de Nadal i participar en un joc de descoberta en què hauran de trobar cinc segells.