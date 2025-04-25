ANDORRA LA VELLA
El local social de l’edifici del Cedre costarà 1,3 milions
La cuina permetrà superar el límit de 90 àpats al dia del Calones
La cuina de la nova Casa Pairal d’Andorra la Vella permetrà superar el límit de 90 àpats diaris que pot oferir actualment el menjador del Calones. L’equipament es construirà als baixos de l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible del Cedre. En el consell de comú d’ahir va aprovar-se per unanimitat facultar el Govern per licitar les obres. El comú destinarà poc més d’1,3 milions d’euros al projecte, repartits en dues partides anuals de 725.000 (2026) i 580.000 euros (2027).
L’espai per a la gent gran es construirà a la planta 0 de l’edifici i, la cuina, a la -1. En total, l’equipament ocuparà una superfície de 220 metres quadrats i es preveu que doni servei a més de 120 usuaris diaris, segons els càlculs del comú. La nova Casa Pairal permetrà millorar i ampliar els serveis per als padrins en un entorn més modern, còmode i adaptat.
La minoria reclama més celeritat en els projectes d'habitatge
La minoria, per la seva part, va reclamar més celeritat a la majoria perquè tiri endavant projectes d’habitatge i va reclamar que el comú pagui el bloc projectat a Terra Vella, ja que en aquest moment la situació de les arques públiques ho permet.
Com a part del projecte de pisos a preu assequible, s’urbanitzarà una nova plaça pública de 900 metres quadrats, que esdevindrà un punt de trobada obert a tot el veïnat, amb espais verds, jocs infantils i mobiliari adaptat.