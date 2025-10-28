TRANSPORT PÚBLIC
Govern treballa “intensament” amb els comuns per projectar el tramvia
Forné assegura que el compromís és acabar el pla sectorial aquesta legislatura en resposta a la petició d’AndRail
El Govern d'Andorra té l’objectiu de tancar el pla sectorial per al tramvia entre Escaldes i Sant Julià, i que connectaria amb la frontera espanyola, abans de finalitzar la legislatura vigent. El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, va destacar ahir que s’està treballant “intensament” amb els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià per poder acabar els plànols del pla sectorial de transport públic en resposta a la demanda d’AndRail, que ha reclamat amb 633 signatures de suport l’acceleració del projecte. L’entitat va entregar a primera hora del matí les firmes recollides durant la Fira d’Andorra la Vella al Govern i la petició que el projecte es tanqui durant l’any vinent, per poder començar la construcció l’any 2027. Una altra de les peticions era que el projecte del tramvia entrés als pressupostos del 2026. El secretari d’Estat va apuntar que l’elaboració del pla sectorial ja estava prevista en el pressupost d’aquest any. Forné, en tot cas, va assegurar que ell mateix hauria firmat la petició. “N’haurien tingut 634 si m’haguessin vingut a veure perquè estic molt d’acord amb ells. És necessari disposar d’aquest transport segregat”, va asseverar.
L’objectiu de l’organització és la d’impulsar la millora del transport públic a Andorra perquè aquest es pugui convertir en una alternativa viable als vehicles particulars. Per tant, assegurar la continuïtat del projecte del tramvia entre Escaldes i Sant Julià és una de les seves prioritats i defensen que és una alternativa ràpida i eficient. En aquest sentit, una de les propostes de l’escrit lliurat a l’executiu és un acord transversal entre les forces polítiques del Consell General perquè les decisions es prenguin per consens i es garanteixi la seva viabilitat a llarg termini.
El secretari d’Estat assegura que hauria firmat la petició de l’entitat
Elaborar i aprovar el pla sectorial implica una reserva d’espais per poder desenvolupar el projecte i que aquesta es reflecteixi després als plans urbanístics. Per tant, preveure el terreny que necessitarà i s’haurà de dedicar a les cotxeres, els edificis auxiliars i, òbviament, el recorregut de les vies. Forné va explicar aquest estiu que s’havia avançat en el dibuix del trajecte i que hi hauria alguns trams on el tramvia conviuria amb els cotxes gràcies a un semàfor que regularia el trànsit. Per altra banda, a la Margineda es va planejar una zona de túnels i a Santa Coloma uns ponts elevats. Els combois es desplaçaran des de la duana fins a Caldea. Ahir va apuntar que el treball es presentarà quan s’hagi acabat.
La conexió amb la Seu
L’objectiu d’aquest projecte de cara al futur és crear el Tramvalira, que connectaria la frontera amb la Seu d’Urgell i que les dues administracions implicades (l’andorrana i la catalana) consideren d’interès per reduir dels problemes de mobilitat que hi ha entre Andorra i l’Alt Urgell. Cal recordar que aquest projecte va rebre 330.000 euros dins del marc del programa europeu de cooperació transfronterera Poctefa per desenvolupar estudis de viabilitat tècnica i econòmica. Forné va defensar al seu dia que és una alternativa per a tots els treballadors que han de travessar la frontera cada dia, però també per als turistes que amb el tramvia podrien deixar els vehicles particulars en aparcaments habilitats abans d’entrar al Principat i desplaçar-se en transport públic.
