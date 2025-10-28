TRANSPORT PÚBLIC
Més autobusos per a la temporada d’hivern
Les línies L2, L3 i L5 tindran deu serveis diaris addicionals a partir del 3 de novembre
Les línies L2, L3 i L5 de transport públic a Andorra es reforçaran a partir de dilluns 3 de novembre. En total hi haurà deu serveis més cada dia durant la temporada d’hivern, amb l’objectiu de donar resposta a l’augment previst de la demanda amb l’arribada dels temporers i també per millorar l’eficiència dels serveis en hora punta. David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, ho va anunciar ahir: “Hem posat deu serveis més cada dia, tant a la línia al corredor de la Massana-Ordino com a la línia del corredor d’Encamp.”
La línia L2 d’Encamp incorporarà un autobús addicional cada hora i començaran a passar cada 12 minuts –fins ara passaven cada 15.
La línia L3 de Canillo incrementa la seva freqüència a cada 20 minuts i durant tot el dia, d’aquesta manera s’elimina la franja on fins ara no s’operava.
L’L5 de la Massana-Arinsal augmenta la seva freqüència de 30 a 20 minuts a les hores punta, amb 12 expedicions diàries més, i també afegeix una nova parada a la cruïlla dels Vilars, a la sortida d’Escaldes-Engordany.
Finalment, també s’ha restablert la línia nocturna que va fins al Pas de la Casa i mantindrà els mateixos horaris de l’any passat. Les sortides des d’Andorra seran a les 23.40, 24.00 i 01.00 hores i s’afegeix la connexió i continuïtat del trajecte amb un altre bus des de Canillo en direcció el Pas de la Casa a les 00.40 i 01.40 hores.
Altres línies que també pateixen canvis, però no reforços, són la línia L4 del Pas de la Casa, que afegeix una parada al Prat de la Bartra Nova, a la sortida d’Encamp. L’L6 d’Ordino-la Cortinada també afegeix una nova parada a Santa Caterina, a la sortida de la Massana, tot i que aquesta només és en sentit nord. Finalment, l’L7 regula la seva freqüència per adaptar-se a l’L5 i afegeix dues noves parades, una a les Costes i l’altra a la cruïlla Anyós/Sispony, a la Massana.
El secretari d’Estat va ressaltar que amb vista a la posada en marxa d’aquestes modificacions es col·locaran els nous mapes a totes les marquesines de les parades i també a l’interior dels autobusos. L’objectiu és facilitar que els usuaris puguin informar-se dels canvis i comprendre amb més facilitat els trajectes. Segons Forné, aquesta informació s’anirà actualitzant de manera progressiva a les mateixes parades i també estarà disponible a través de l’aplicació Mou-te per consultar-ho de manera còmoda.