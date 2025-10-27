TRANSPORT
AndRail reuneix 600 firmes a la Fira per impulsar el tramvia
L’associació AndRail ha aconseguit reunir més de 600 signatures durant la Fira d’Andorra la Vella per demanar al Govern que impulsi el projecte del tramvia entre Sant Julià i Escaldes dins d’aquesta legislatura i que tot quedi enllestit per poder iniciar-ne la construcció a partir del 2027.
L’organització enviarà a l’executiu una carta, conjuntament amb les firmes, en què sol·licita la redacció del projecte “aprofitant l’ampli suport dels estudis tècnics, de la ciutadania i de totes les formacions polítiques”, i que s’inclogui una partida específica en els pressupostos del 2026 per fer-ho realitat.
L’organització presentarà una carta a Govern
El segon punt de la seva demanda és assegurar la continuïtat del projecte, mitjançant un acord transversal entre les forces polítiques del Consell General perquè les decisions es prenguin per consens i es garanteixi la seva viabilitat a llarg termini.
La tercera petició se centra a millorar el transport públic en general, amb l’objectiu que “esdevingui una alternativa eficaç, atractiva i accessible a l’ús del vehicle particular”.
L’associació recorda que Andorra és un dels estats amb més vehicles per habitant del món -més de 1.000 per cada 1.000 habitants-, i adverteix que la dependència del cotxe és la principal causa de congestió viària i d’emissions contaminants. AndRail defensa que la solució no depèn de construir més infraestructures viàries, sinó d’impulsar una alternativa “ràpida, eficient i atractiva”.