Art de carrer
Acabat un dels dos murals de les dones de safareig a Escaldes
Les pintures estan a càrrec de l'artista Samantha Bosque, que a partir de demà començarà a pintar una altra paret de l'Espai Caldes
El mural de les dones del safareig a l’Arxiu Històric d'Escaldes Engordany, ja és una realitat i es pot gaudir amb plenitud des del mirador i el passeig del riu de la parròquia. L'encàrrec s'emmarca dins del Projecte Caldes, presentat al setembre per la cònsul major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili i preten retre homenatge a la història de la parròquia, sents els safaretjos un dels grans símbols de l'Escaldes de finals del segle XIX. És per aquesta raó, que a principis d'aquest mes d'octubre el comú va encarregar la instal·lació de dues pintures de grans dimensions a l'artista andorrana Samantha Bosque, que ja va pintar el mural que hi ha al comú d'Andorra la Vella. La missió era que pintés la façana de l'Arxiu Històric, que és la que ja està acabada i el del mur del safareig adjacent a l'Espai Caldes, que es troba a l'avinguda Pont de la Tosca. Amb aquest últim s'hi posarà mans a l'obra demà mateix.
PARRÒQUIES
El Projecte Caldes ret homenatge als antics safareigs amb dos nous murals
Redacció
Els murals reprodueixen unes fotografies datades d'entre 1886 i 1889 on es mostra un grup de dones rentant roba als safaretjos d'aigua natural que hi havia al costat del riu de la parròquia. Les imatges reivindiquen aquests moments, no només com a espais de treball, sinó també com a llocs de trobada, conversa i socialització.