Escaldes-Engordany
El Projecte Caldes ret homenatge als antics safareigs amb dos nous murals
L’artista Samantha Bosque recrearà una fotografia històrica de finals del segle XIX
El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat la instal·lació de dos murals de grans dimensions dins del marc del Projecte Caldes amb l’objectiu de preservar la memòria dels antics safareigs, espais històricament vinculats a la vida comunitària de la parròquia.
Les obres són a càrrec de l’artista Samantha Bosque i reprodueixen una fotografia datada entre 1886 i 1889 que mostra un grup de dones rentant roba als safareigs naturals amb aigua termal al costat del riu. Les imatges reivindiquen els safareigs no només com a espais de treball, sinó també com a llocs de trobada, conversa i socialització.
El mural més gran es projectarà a la façana de l’Arxiu Històric, mentre que l’altre s’ubicarà al mur del safareig adjacent a l’Espai Caldes. El muntatge de la bastida a l’Arxiu Històric ja ha començat, i els treballs de pintura estan previstos que s’iniciïn demà. La durada estimada de les obres és d’uns dos mesos.
La iniciativa busca retre homenatge al paper de les dones en la vida quotidiana i conservar una tradició que forma part del patrimoni immaterial d’Escaldes-Engordany.