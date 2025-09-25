Escaldes-Engordany
El Projecte Caldes, un espai transformador que vol posar l’aigua i la història al centre
El comú ha posat en valor la parròquia com la zona on "va néixer el primer turisme i es van construir els primers hotels"
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha presentat aquesta tarda el Projecte Caldes com un espai dinàmic i obert a tothom, pensat per al joc dels infants, el descans dels veïns i la descoberta cultural dels visitants. Gili ha convidat la ciutadania a fer-se’l seu, com un lloc per gaudir de l’aigua termal, passejar o compartir estones amb família i amics. El projecte també és un homenatge a la història de la parròquia i al paper clau de l’aigua en l’impuls del primer turisme al país. La iniciativa busca revitalitzar el nucli antic d’Escaldes-Engordany i reforçar la seva identitat. L’aigua, símbol del passat i motor del futur, torna a ser protagonista amb aquesta aposta que pretén projectar la parròquia remarcant les seves arrels.
"Art públic democràtic". Així ha definit el crític Fernando Castro l'obra de Javier Balmaseda que defineix el nou Espai Caldes, una construcció que vol esdevenir un motor de transformació social mitjançant un canvi radical que, segons el cònsol menor Quim Dolsa, "s'intentarà fer arribar a altres parts de la parròquia".