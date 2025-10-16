Empreses
Caldea reparteix 810.000 euros en dividends
El total distribuït als accionistes representa el 45% dels beneficis del 2024
Caldea reparteix prop de 810.000 euros en dividends entre els accionistes, tal com es va aprovar durant la darrera assemblea general ordinària en la que es va presentar el pla estratègic 2025-2030, segons informa en un comunicat. Aquesta xifra representa el 45% dels beneficis obtinguts per la societat durant l'exercici 2024 i una distribució d'uns 400 euros per acció.
La societat de capital mixt de Caldea compta amb prop de 2.000 accionistes, entre els quals destaquen el comú d’Escaldes-Engordany, Creand i Andbank, a més d’un ampli ventall d’inversors privats, segons recorda en un comunicat.
NACIONAL
Caldea destina la meitat del benefici net del 2024 a dividends per als accionistes
Víctor González
Caldea destaca que es troba immersa en un "ambiciós projecte de transformació iniciat el 2024", que inclou la renovació dels espais i la construcció d’un hotel a la torre de vidre.
PARRÒQUIES
Caldea endarrereix l’obertura de l’hotel fins a la tardor de l’any que ve
Blanca Castellví