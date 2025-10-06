ESCALDES-ENGORDANY
Caldea endarrereix l’obertura de l’hotel fins a la tardor de l’any que ve
Les dificultats durant la instal·lació de la grua, que estarà acabada la setmana vinent, han provocat el retard
L’hotel de la torre de Caldea, que estava previst que s’enllestís abans de l’estiu de l’any vinent, finalment no obrirà les portes fins a la tardor del 2026. El motiu de l’endarreriment és a causa de les complicacions durant el muntatge d’unes connexions de la grua, que ha provocat l’ajornament de l’inici de la construcció. Així ho va explicar la integrant de la direcció de Caldea Laurence Favrel en el marc de la celebració del Dia de l’escaldenc. “Les obres, de fet, ja han començat per a nosaltres, perquè hi ha tota una sèrie de treballs que s’han fet, s’ha buidat la torre, estem muntant la grua, el projecte ja està en marxa”, va apuntar Favrel, qui va detallar que durant la setmana vinent “ja s’acabarà de muntar la grua, el primer tram ja està enllestit i, a partir d’aquí, tirarem endavant les obres pròpiament dites”. L’inici dels treballs previs ja es va endarrerir aproximadament dues setmanes abans de la instal·lació de la grua, però en aquella ocasió el director de Caldea, Miguel Pedregal, va considerar que es podria recuperar el temps perdut escurçant terminis posteriors.
Les obres de remodelació han de transformar la icònica torre de vidre en un hotel de luxe d’una trentena d’habitacions. Quan s’hagi enllestit la renovació de la coberta, es remodelaran els espais interiors de l’edifici. Així, l’hotel “oferirà una experiència més completa als clients”, va manifestar Pedregal, ja que obrirà la possibilitat de comercialitzar més paquets de productes i serveis.
Dia de l'escaldenc
La celebració del Dia de l’escaldenc i l’escaldenca va acollir durant la jornada d’ahir un gran nombre de veïns, que van gaudir de l’entrada gratuïta al centre termolúdic. La cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, que va valorar positivament la iniciativa, va destacar que “cada cop hi ha molta més assistència, aquest any han demanat l’entrada 1.200 persones”. La d’enguany ha estat la tercera edició de la celebració d’una “iniciativa que es va negociar alhora que el conveni per tirar endavant aquest hotel”, va recordar Gili, que va afegir que “en aquell moment ens va semblar que seria una proposta molt interessant per a la gent de la parròquia”.
Favrel va aprofitar l’ocasió per destacar les novetats del recinte: “Estem en un pla de reformes importants i aquest any no tan sols hem fet la llacuna exterior, sinó que també tota la zona de dutxes i d’entrada.” I el Dia de l’escaldenc va ser “una forma que vagin descobrint de primera mà tot el que estem fent per dinamitzar l’activitat”, segons Favrel. Els residents van rebre una copa de cava, un refresc o un suc, a la vegada que van gaudir de dos espectacles de l’escola Líquid Dansa, un a les dotze del migdia i l’altre a les sis de la tarda, “per amenitzar el dia festiu”, segons la cònsol major, qui va sentenciar que “Caldea va ser un projecte que es va iniciar al comú en l’època dels anys noranta i sempre ha sigut molt nostre”.