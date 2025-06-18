Assemblea anual
Caldea destina la meitat del benefici net del 2024 a dividends per als accionistes
Per cada acció es rebran 16,50 euros
Caldea pagarà als accionistes 16,50 euros per acció, xifra que si es multiplica pel nombre d'accions, 48.924, equival al 50% del benefici net de la societat del 2024. El director general de l'empresa, Miguel Pedregal, ha assenyalat avui a la tarda en la junta general d'accionistes que el benefici net previst per al 2025 serà d'uns dos milions d'euros. Els accionistes han pres la paraula per expressar el seu descontentament amb la política de dividends de la societat. El vicepresident del consell d'administració, Ramon Visent, ha recordat que fins al 2030 destinarà 30 milions d'euros en la remodelació de les instal·lacions i la construcció de l'hotel a la torre i ha assegurat que aquestes inversions permetran millorar els resultats econòmics i, de retruc, incrementar els dividends.