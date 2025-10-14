Sessió de comú
Andorra la Vella destina 2 milions d'euros per finançar l'edifici d'habitatge per a gent gran
El projecte preveu 18 pisos repartits en sis plantes
Les obres de rehabilitació i reforma de l’edifici de pisos de lloguer assequible per a gent gran impulsat per la conselleria d'Habitatge del comú d'Andorra la Vella tindran un cost total aproximat de dos milions d’euros. Els treballs s'executaran durant els exercicis 2026 i 2027, i per finançar-los avui a la tarda s'han aprovat dues partides de 750.000 i 1.250.000 euros.
La residència Jaume I es convertirà en pisos assequibles per a gent gran
Víctor González
L’acord estableix una cessió d’ús per 30 anys amb un lloguer mensual de 7.110 euros. El conveni amb la propietat de l'immoble, l'antiga residència Jaume I, se signarà en les setmanes vinents. El projecte preveu 18 nous pisos, dels quals 9 d’una habitació i 9 tipus estudi, repartits en sis plantes i destinats a persones grans de la parròquia, seguint la mateixa filosofia que l’Hostal Calones.
