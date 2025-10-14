Andorra la Vella
El comú destina 95.000 euros a la reforma d'un pis al carrer del Puial
L'habitatge és el primer que es rehabilita amb el programa Reviu
El comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de rehabilitació d’un habitatge situat al carrer del Puial, que s’incorporarà al programa Reviu un cop completada la seva reforma integral. El projecte, valorat en 95.000 euros, forma part de les polítiques comunals per fomentar l’habitatge assequible i recuperar pisos buits a la parròquia, segons informa en un comunicat.
L’actuació preveu una intervenció completa per adequar l’immoble a les necessitats actuals d’habitabilitat, seguretat i eficiència energètica. Del cost total, 60.000 euros seran finançats pel comú amb càrrec al pressupost del 2025, mentre que els 35.000 euros restants aniran a càrrec dels propietaris, segons el conveni signat amb la corporació.
La cessió de l’habitatge s’ha establert per un termini de 15 anys, durant els quals el comú aportarà 13.500 euros a fons perdut, i la resta del finançament s’anirà compensant mitjançant el pagament mensual del lloguer als propietaris. El comú d'Andorra la Vella amplia el parc públic d’habitatge sense necessitat de compra, promou la rehabilitació urbana i garanteix un ús social dels pisos, remarca el comunicat.
Per als propietaris, el programa Reviu ofereix avantatges com el finançament de les obres, ingressos garantits durant 15 anys i l’estalvi de la gestió del lloguer. Al final del període, recuperaran un pis revalorat i reformat.
L’edicte de licitació es publicarà aquest dimecres al BOPA, i les empreses interessades tindran un mes per presentar les seves ofertes. Un cop finalitzades les obres, el pis passarà a formar part de la borsa d’habitatges del programa Reviu, i es destinarà a lloguer social o assequible per a veïns que compleixin els requisits.
Aquest projecte s’afegeix a l’acord amb la propietat d’un edifici de l’avinguda Santa Coloma, que permetrà sumar 18 nous habitatges al programa, destinats a la gent gran de la parròquia, segons destaca el comú.