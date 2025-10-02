ANDORRA LA VELLA
La residència Jaume I es convertirà en pisos assequibles per a gent gran
L’edifici, situat a l’avinguda Santa Coloma, disposarà de 18 pisos i permetrà cobrir la llista d’espera del Calones
Pas endavant per l’habitatge a Andorra la Vella. L’edifici situat al número 24 de l’avinguda Santa Coloma i, per la façana posterior, al carrer Roureda de Sansa –l’antiga residència de l’hotel Jaume I– es transformarà en un edifici de pisos de lloguer a preu assequible per a gent gran gràcies al projecte Reviu, impulsat per la conselleria d’Habitatge.
“Això és un exemple que quan tens un projecte clar [...] les coses van sortint”
En el pròxim consell de comú la corporació signarà un conveni amb la propietat per la cessió de l’immoble, on s’habilitaran 18 pisos, nou d’una habitació i nou estudis repartits en sis plantes. La previsió és que les obres de reforma s’allarguin 14 mesos i costin uns dos milions d’euros. El comú subvencionarà el 30% de la inversió. L’import restant també l’assumirà inicialment la corporació, però la propietat l’haurà de retornar sense interessos de manera progressiva. El període de cessió d’ús de l’edifici és de 30 anys.
Final del 2027
L’actuació no preveu modificacions estructurals ni a la façana ni a la coberta, segons va explicar el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, en la roda de premsa de presentació del projecte. A part de signar el conveni, en les pròximes setmanes s’iniciaran els tràmits per redactar el projecte tècnic. Un cop s’aprovi es licitaran les obres amb l’objectiu que els pisos puguin ser una realitat a final del 2027.
Els pisos de l’avinguda Santa Coloma permetran cobrir la demanda d’habitatge públic per a majors de 65 anys de la parròquia. “S’està treballant ja amb el departament de Social perquè siguin pisos destinats a la gent gran amb unes condicions molt similars a l’hostal Calones”, va explicar Torrent. Actualment, la llista d’espera al Calones és d’una vintena de persones.
El programa Reviu és una iniciativa que neix amb l’objectiu de rehabilitar béns immobles en desús a la parròquia per tornar-los a introduir al mercat de lloguer. El comú finança el cost de les obres i en subvenciona una part, mentre que el propietari en cedeix la gestió al comú i rep el pagament d’un lloguer mensual. “Això és un exemple de quan tens un projecte clar, quan estàs estudiant bé les necessitats i no et precipites, les coses van sortint”, va remarcar el cònsol major, Sergi González.
Per la seva part, el conseller d’Habitatge va afegir que aquesta primera etapa del programa Reviu ha servit per “fer pedagogia” entre els propietaris. “La gent ens qüestionava molt perquè esperava veure resultats al moment. I nosaltres sempre hem dit que s’havia de cuinar a foc lent”, va reivindicar el cònsol.
El programa Reviu també comptarà aviat amb un pis que es posarà al mercat. Com ja s’havia anunciat, la corporació té en cessió un habitatge, que ara s’haurà de renovar. D’aquí a uns dies es publicarà al BOPA la contractació de les obres de remodelació de l’immoble.