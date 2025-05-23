Escaldes
El museu propietari de les imatges va obligar el comú a tancar l'exposició d'art censurat
Els comissaris van demanar que no es podia mantenir oberta sense l'obra que havia ordenat retirar Rosa Gili
El comú d'Escaldes no ha tancat la mostra d'art censurat que es va inaugurar ahir a l'Espai Caldes. El Museu de l'Art Prohibit, responsable de l'exposició, ha desmentit al comú i ha explicat aquest matí que ells van demanar la cancel·lació de la mostra després que la cònsol escaldenca, Rosa Gili, ordenés la retirada d'una de les imatges, la que corresponia a la portada de la revista Charlie Hebdo publicada una setmana després dels atemptats.
Els responsables del museu català remarquen que "el compromís amb la llibertat d'expressió és total" i no pot admetre que es prohibeixi una obra determinada sense que afecti a tota la col·lecció, que porta per títol 'La censura és la comissària d'aquesta exposició". El comissari de la mostra i director artístic del museu, Carles Guerra, ha manifestat que "quan com a curador poso la portada Charlie Hebdo al costat de les fotos de les víctimes estic dient que això forma part d'un cos únic" i remarca que "treure la portada és treure-li alguna cosa a les fotos de les víctimes".
NACIONAL
Censura clausurada
Redacció / Agències
Guerra qualifica de "ridícul que se'ns censuri una exposició que parla de censura" que la cònsol argumentés "por" per retirar la portada perquè "posa en perill la seguretat nacional d'Andorra". El comissari reivindica que amb l'exposició "el que defensem i fem és donar visibilitat a peces que han estat prohibides, censurades, agredides o retirades d'exposició" i insisteixen que "quan Gili ordena retirar la portada nosaltres no ens podem deixar censurar". Els responsables de la mostra demanen que "es torni a penjar la portada" i si no es fa afirmen que "haurem de desmuntar" la mostra. I subratllen que "el que denunciem és el que va passar ahir, que algú, aleatòriament, entri en una sala i digui 'això no es pot veure. Fora, censura, despenja-ho".