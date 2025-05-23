Escaldes-Engordany
Els professionals de la comunicació condemnen la cancel·lació de la mostra d'art censurat
El comú hauria demanat als mitjans no informar sobre la retirada de la portada de Charlie Hebdo
L’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) ha emès avui un comunicat on expressa la seva “profunda preocupació” per la cancel·lació de l’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició’, prevista per ser inaugurada aquest dijous a l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany.
Segons denuncia l’APCA, durant l’acte de presentació als mitjans, el comú d’Escaldes-Engordany hauria intentat condicionar la cobertura periodística demanant explícitament als professionals de la comunicació que no mencionessin la retirada d’una portada de Charlie Hebdo de l’exposició. A més, afegeixen que es va contactar posteriorment amb els responsables dels mitjans per insistir en silenciar aquest fet.
Per a l’entitat professional, aquest tipus de conductes representen “una pressió inadmissible” i un intent de coartar la llibertat de premsa, alhora que suposen una vulneració greu dels principis democràtics i de l’estat de dret. L’associació ha fet una crida directa a la corporació comunal i a la cònsol perquè no reincideixin en actituds que titllen de “coercitives” i incompatibles amb el respecte institucional cap a la tasca periodística.
A banda de les crítiques per la gestió informativa, l’APCA lamenta també la cancel·lació de la mostra, que tenia com a objectiu central generar un debat sobre els límits de la llibertat d’expressió i la censura.