Escaldes-Engordany
Una quarantena de persones es manifesten contra la censura de Rosa Gili
La mobilització ha estat un clam en defensa de la llibertat d’expressió i contra el que es considera un greu acte de censura institucional
Una quarantena de persones, entre ciutadans i artistes, s'han concentrat aquesta tarda davant l’Espai Caldes per protestar contra la cancel·lació de l’exposició “La censura és la comissària d’aquesta exposició” per part de la cònsol major d'Escaldes Engordany, Rosa Gili.
La mobilització, convocada a les 18.30 hores, ha estat un clam en defensa de la llibertat d’expressió i contra el que es considera un greu acte de censura institucional. Els assistents han desplegat pancartes amb lemes com “Rosa Gili, la nova comissària de la censura” i han penjat missatges a l’entrada del recinte cultural, mostrant el seu rebuig a la retirada de la portada de la revista Charlie Hebdo.
Durant els minuts de silenci, els participants s’han tapat els ulls amb cintes vermelles, en al·lusió al cartell original de l’exposició, en un gest simbòlic contra la invisibilització de l’art incòmode o crític.
“És molt incomprensible, no entenc gaire el perquè d’aquesta decisió”, ha expressat l’Elga, una veïna d’Escaldes. “És ridícul que si fa deu anys, poc després de l’atemptat, ja s’hagués exposat sense problemes, ara es censuri.”
“La por i el discurs d’odi han acabat guanyant”, ha denunciat la Yolanda, una altra participant, sostenint un cartell amb el missatge “Rosa Gili, no ens protegeixes: ens limites.”. "L'art no es censura. Es defensa", han conclòs els manifestants.