El concurs que va convocar el comú d'Andorra la Vella per donar ús a l'aparcament dels Pouets s'ha declarat desert. El comú vol obrir un procés de negociació amb les empreses que han presentat propostes i amb d'altres que hi puguin estar interessades per trobar alguna iniciativa per a l'equipament que està tancat des del 2017.

La corporació va obrir un concurs en el marc del projecte Recuperem espais públics per donar ús a l'equipament i generar activitat a la zona. L'objectiu era remodelar l'edifici fent les millores necessàries per reconvertir-lo. El termini per presentar ofertes va finalitzar ahir dijous després d'haver-se ampliat per problemes en la plataforma de contractació pública.

Una de les iniciatives plantejades per utilitzar l'edifici del pàrquing en desús dels Pouets és la del ministeri d'Economia de convertir-lo en un 'hub' per a joves creadors digitals. El departament encapçalat per Conxita Marsol, excònsol d'Andorra la Vella, considera que l'espai es podria transformar en un centre d'innovació per desenvolupar projectes digitals de creadors del país i que ajudi a desenvolupar el talent, com ja va avançar el Diari. La ministra vol implicar en el projecte als comuns i als centres educatius que imparteixin estudis vinculats a projectes digitals.