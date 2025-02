Els objectius es modifiquen, l’espai es manté. El ministeri d’Economia que lidera Conxita Marsol està cada cop més interessat a donar una nova vida a l’aparcament abandonat dels Pouets, tot i que el projecte ha canviat de direcció. La innovació i les noves tecnologies continuen sent la finalitat, però ja no es tractaria de recuperar l’edifici per convertir-lo en un viver d’empreses d’innovació, sinó en un espai on donar cabuda a creadors digitals del país perquè puguin desenvolupar projectes i que ajudi a potenciar el talent. El futur departament naixeria amb la voluntat de generar un laboratori d’idees disruptiu al voltant de la transformació digital, intel·ligència artificial, realitat virtual, videojocs, producció audiovisual, metavers... Un dels aspectes clau del futur hub, en què es posaran tots els recursos necessaris, és fomentar la col·laboració entre els membres de la comunitat, el treball cooperatiu, les sinergies entre projectes, com a línia pedagògica imprescindible per arribar a resultats tangibles. El futur centre d’innovació posarà a disposició dels visionaris tecnològics els espais, els equipaments, el material de suport, així com tota mena d’assessorament per desenvolupar les idees i projectes. També per acompanyar el que està relacionat amb aspectes de caire més burocràtics, com pot ser la creació d’una societat, el registre de marques i patents o de propietat intel·lectual. Una altra variable de màxima rellevància són els programes de formació que es cursaran de manera periòdica. Estaran especialment dissenyats per donar resposta concreta a les demandes específiques de les línies de treball que vagin sorgint. De la mateixa manera, hi haurà un servei de mentorització especialitzada per a cada projecte. Finalment, també s’organitzaran esdeveniments com ara congressos, trobades amb creadors d’altres centres fora de les nostres fronteres o jornades de treball sobre qüestions específiques; de tots els àmbits, però sempre relacionades amb el món de les noves tecnologies. Cim digital és el nom provisional amb el qual es vol batejar el complex, que s’integrarà dins l’àrea d’Innovació com una altra branca del parc tecnològic.

IMPLICACIÓ DELS COMUNS

Marsol no ha concebut el niu de creadors digitals com un projecte exclusiu del ministeri que encapçala. Espera comptar amb la participació de tots els comuns i dels centres educatius que més s’adapten al que s’ofereix. Amb l’objectiu d’avançar en la concepció definitiva del projecte, el primer que han previst els impulsors és reunir-se tan aviat com sigui possible amb els responsables dels departaments de Joventut de les corporacions locals. Un cop avançat en aquest estadi, les reunions se succeirien amb l’entitat Carnet Jove i amb responsables d’Educació, amb especial èmfasi amb els del centre de formació professional d’Aixovall. Amb el projecte més que esbossat –la voluntat és tancar-lo abans de l’estiu–, s’anirà a presentar a les escoles. Ara bé, la col·laboració que es demanarà als comuns va més enllà de la participació en la fase inicial, ja que s’espera que s’impliquin en el finançament del centre. No pel que fa a la inversió de les obres per adequar l’espai, que assumiria el Govern, però sí pel funcionament i manteniment del complex. El ministeri d’Economia concep i entén que és un projecte de país, perquè formaria part de l’estratègia de diversificació econòmica.

El cost de la inversió per convertir un espai abandonat i dissenyat per a una funció concreta en un centre d’innovació no s’ha calculat perquè no es coneix l’estat exacte –Marsol fa prop de dos anys que no és cònsol– en què es troba els Pouets. Una mancança que hauria de quedar resolta aquesta setmana, quan la ministra té previst visitar les instal·lacions acompanyada per membres del comú.

VISITA DEL DIRECTOR DE PROJECTES DE POLO DIGITAL El model que segueix el Govern és el centre capdavanter en creació i innovació Polo digital de Màlaga. Un complex que Conxita Marsol va visitar setmanes enrere per conèixer en detall els projectes en què estan treballant, així com el funcionament, les instal·lacions, els programes de formació, la manera d’impulsar el networking i els esdeveniments que s’hi organitzen. Una visita en què va aprofitar per convidar el director de projectes, Raúl Silleras, a presentar a Andorra què és i com es treballa a Polo digital, un cop Cim digital estigui a la fase final d’elaboració.



Màlaga s’ha convertit en un referent europeu en innovació i creació digital. Gran part de la responsabilitat recau en aquest centre. Un macrocomplex amb equipaments d’última generació, formació continuada, espais de treball, zones comunes, aules i laboratoris, els sectors que més treballen per fomentar l’emprenedoria i crear un ecosistema fort. El que és possible per la injecció econòmica dels fons europeus. Obre 24 hores.