Publicat per Daniel Muñoz Creat: Actualitzat:

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, afirma que les declaracions que va fer la ministra d'economia, Conxita Marsol, parlant de fer als Pouets un ‘hub’ digital “quan des del comú ningú ens havia informat de res” va provocar que “diverses empreses ens diguessin que no es presentarien” perquè “ja estava donat aquest concurs a Govern”. Així ho ha assenyalat en una roda de premsa convocada davant de l’antic aparcament aquest migdia per explicar que el concurs ha quedat desert. “Em sap molt greu que aquelles declaracions que va fer la ministra hagin pogut condicionar que no s'hagi presentat cap empresa”, ha afirmat. González també ha anunciat que han sigut un total de 30 companyies les que van descarregar-se els plecs de bases del concurs convocat per la corporació per donar ús a l'edifici de l'aparcament.

Segons el cònsol major, “ara ens toca parlar amb aquestes empreses de per què no s'han presentat i explicar molt bé el projecte” i que “poden presentar-se”, ja que “no hi ha res acordat amb Govern”. D’igual manera, el polític també ha confirmat la voluntat del comú de parlar amb l’executiu nacional per veure “si realment aquest projecte es vol tirar endavant aquí o no”. González també ha assenyalat que si tot i això no hi ha cap empresa que es vulgui presentar, el comú valorarà la possibilitat d’obrir el concurs a escala internacional.