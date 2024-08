Les fonts de la Rotonda reobren demà

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fonts de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella reobren demà. El cònsol major, Sergi González, ha anunciat que hi haurà un espectacle cada dia a les 22 hores en una convocatòria a la premsa al mateix pont de la capital on aquesta tarda s'han pogut veure proves de la instal·lació. La represa del funcionament arriba després de les reparacions que s'han fet arran de l'avaria per la crescuda del riu que ha mantingut les fonts tancades per l'incident del 22 de maig.

González ha explicat que en els últims 15 dies s'hi han instal·lat unes sondes d'alarma que alertaran automàticament l'equip de manteniment sempre que hi hagi una incidència. Els treballs no han costat res al comú perquè quan hi va haver l'incident al juny l'obra encara estava en garantia. L'empresa que va dissenyar l'equipament va defensar des de que es va produir la inundació que no assumiria el cost de la reparació.

El cònsol ha destacat la predisposició i col·laboració de l'empresa adjudicatària, Locub SA, per resoldre els problemes i tornar a posar en marxa l'equipament turístic. Sergi González ha remarcat que la prioritat era reobrir les fonts lluminoses durant la temporada alta de l'estiu i ha indicat que després de recuperar parcialment l'activitat caldrà parlar amb l'empresa per fixar les millores que calen perquè funcionin a ple rendiment.