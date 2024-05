Les fonts deixen de rajar

Les fonts de llum i música de la Rotonda tanquen sense que a hores d’ara se sàpiga quan podran tornar a obrir. Segons va explicar ahir a la tarda el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en una roda de premsa d’urgència, dimecres de la setmana passada els tècnics encarregats del manteniment rutinari de l’equipament van trobar la sala de màquines inundada. Les 32 bombes que fan funcionar les fonts estaven cobertes per un metre i mig d’aigua. Immediatament, el comú va retirar el líquid acumulat a la sala i va decidir no tornar a posar en marxa l’atracció turística.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ahir a la Rotonda.Fernando Galindo

Els aparells que hi ha a la sala de màquines no estan dissenyats per estar submergits. Dimarts el cònsol va exigir a totes les parts de trobar una solució al problema. “Vaig ser molt estricte i vaig demanar la implicació de totes les parts per saber què havia passat”, va remarcar González. La direcció facultativa de l’obra va proposar desmuntar les bombes i retornar-les al proveïdor perquè en revisi els danys provocats per la inundació i, si s’escau, els repari. “Sent optimistes, les fonts estaran inoperatives durant aproximadament dos mesos”, va apuntar. González, però, considera que és massa temps i reclama a tots els actors implicats que facin “un pas endavant” perquè aquest “atractiu tan important per a la parròquia” torni a estar en funcionament al més aviat millor.

GARANTIA

La recepció provisional de l’obra de les fonts va efectuar-se el 29 de juny del 2023. Les instal·lacions encara es troben dins del període de garantia, ja que encara no ha passat l’any que estipulava el contracte. Per tant, el comú no hauria d’assumir el cost de la reparació.

Paral·lelament, la corporació ha contractat un saig perquè aixequi acta de l’estat actual de les instal·lacions. També contractarà un pèrit jurat perquè investigui els fets i ajudi a determinar les causes de la inundació. Ara com ara, va assegurar el cònsol, no és possible saber per què la sala de màquines, on també hi ha part de l’equip elèctric, va omplir-se d’aigua. El que se sap, ara com ara, és que el cabal del riu multiplicava per tres el nivell registrat el mateix dia de l’any passat, que va ser més aviat baix. Tot i això, González va afirmar que el projecte ja s’havia “dimensionat” per suportar crescudes del Valira com aquestes. De fet, les xifres d’aquest any no són excepcionals si es comparen amb les del 2021 i el 2020.

El cònsol, finalment, també va explicar que s’ha posat en contacte amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per informar-lo de la incidència i buscar possibles localitzacions alternatives per a la celebració del concert de clausura del Classicand. L’esdeveniment –un concert de l’ONCA i els joves cantants andorrans Maria Soler i Gil Grandjean– estava programat per al 9 de juny a la nit.

Les fonts de la Rotonda van inaugurar-se el 30 de juny de l’any passat. El projecte, impulsat en el mandat comunal anterior, va emmarcar-se en la transformació de l’eix comercial de la capital. Aquest procés de canvi urbanístic va incloure obres com la remodelació de Meritxell –incloent-hi la transformació de l’avinguda en un espai per a vianants– i la reforma de la Rotonda. Els treballs, incloent-hi la remodelació del passeig, van costar uns quatre milions d’euros. “Les fonts han de funcionar”, va reiterar ahir el cònsol. Tot i que González era contrari al projecte, considera que ara no es pot fer marxa enrere perquè equivaldria a llançar els diners que s’hi van invertir.

CRONOLOGIA

29/06/2023

S’efectua la recepció provisional de l’obra de les fonts. El pròxim 29 de juny acaba el període de garantia.

30/06/2023

S’inauguren les fonts de la Rotonda amb un espectacle que aplega centenars de persones.

22/05/2024

Els tècnics de manteniment de les fonts detecten una inundació a la sala de màquines.

29/05/2024

El cònsol major, Sergi González, anuncia el tancament de les instal·lacions.