L’empresa que va dissenyar les fonts no assumirà el cost de la reparació

Fluidra, l’empresa encarregada del disseny de les fonts de la Rotonda, no assumirà els costos de reparació de les instal·lacions. Segons van explicar ahir al Diari fonts de l’empresa, encara no s’ha determinat la causa exacta de la inundació de la sala de màquines de les fonts, incident registrat per treballadors del comú d’Andorra la Vella en un control rutinari de l’equipament dimecres 22 de maig. Tot i això, tot indica, explica la companyia, que les bombes de buidatge de la sala de màquines –que no van ser dissenyades, subministrades ni instal·lades per Fluidra– no van funcionar adequadament i, per consegüent, no va evacuar-se l’aigua que s’hi havia introduït.

La recepció provisional de l’obra de les fonts per part del comú va efectuar-se el 29 de juny del 2023. En el moment en què la corporació va tenir constància de l’incident les instal·lacions estaven dins del període de garantia, ja que encara no havia passat el període d’un any que estipulava el contracte. El cònsol major de la capital, Sergi González, va afirmar la setmana passada que el comú no haurà de pagar la reparació de les fonts. Tampoc ho farà Fluidra. L’empresa, amb seu a Sant Cugat del Vallès i part de l’Ibex-35 des del març del 2021, assegura que la garantia no pot aplicar-se en aquest cas específic, atès que la causa del problema no és un defecte en la instal·lació o en els productes subministrats per Fluidra.

L’empresa manté el contacte amb el comú d’Andorra la Vella i la constructora andorrana Locubsa, amb qui Fluidra va signar el contracte de l’obra de la font, per estudiar conjuntament quins passos caldrà seguir a partir d’ara per solucionar el problema provocat per l’incident del 22 de maig. “Continuarem treballant estretament amb totes les parts involucrades per resoldre aquesta situació com més aviat millor i restablir el funcionament normal de la font”, van remarcar fonts de la companyia.

Fluidra és una de les empreses més importants del món en el sector de l’equipament per a piscines. Actualment, té 6.400 treballadors en plantilla i opera en 47 països, amb una forta presència a Europa, Amèrica i Àsia. L’any passat va assolir unes vendes de 2.051 milions d’euros i un benefici net de 114 milions, segons l’informe anual integrat del 2023, disponible al web de la companyia.

Demà farà dues setmanes que el comú va registrar l’incident. Les fonts no s’han tornat a posar en marxa. La primera solució que els tècnics van proposar al comú consisteix a desmuntar les bombes de buidatge, retornar-les al proveïdor perquè en revisi l’estat i, si s’escau, les repari. González va explicar la setmana passada que les fonts haurien d’estar tancades com a mínim dos mesos si se seguís aquest procediment. El cònsol considera que és massa temps i va reclamar la implicació de totes les parts perquè l’atractiu turístic torni a estar en funcionament al més aviat millor.

El comú ha contractat un saig perquè prengui nota de l’estat actual de les instal·lacions. També ha encarregat a un pèrit jurat que investigui els fets i ajudi a determinar les causes de la inundació.

Les fonts de la Rotonda van inaugurar-se el 30 de juny de l’any passat. El projecte, impulsat en el mandat comunal anterior, va emmarcar-se en la transformació de l’eix comercial. Aquest procés de canvi urbanístic va incloure obres com la remodelació de Meritxell –incloent-hi la transformació de l’avinguda en un espai per a vianants– i la reforma de la Rotonda. Els treballs, incloent-hi la remodelació del passeig, van costar uns quatre milions d’euros. L’equipament va esdevenir de seguida un dels atractius més destacats de la parròquia.

EL PROJECTE

1. UN MAL FUNCIONAMENT DE LES BOMBES

Segons Fluidra, les bombes de buidatge de la sala de màquines no van funcionar adequadament i no van evacuar l’aigua que s’hi havia introduït.

2. FLUIDRA NO VA SUBMINISTRAR EL MATERIAL

La multinacional catalana no va dissenyar, subministrar ni instal·lar les bombes de buidatge. És per això que no es farà responsable de l’incident.

3. INVESTIGACIÓ PARAL·LELA DEL COMÚ

El comú, per la seva part, ha encarregat a un pèrit jurat que investigui les causes de la inundació de la sala de màquines de les fonts.