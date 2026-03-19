Progressistes-SDP “suspèn” la participació al Pacte d’Estat
Progressistes-SDP va anunciar, ahir, “suspendre la participació en el Pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea”, com va explicar el president de la formació, Josep Roig. La decisió, que no significa abandonar les reunions de forma definitiva, arriba després del desacord amb la manera com s’està conduint el procés polític i, especialment, per la manca d’integració efectiva dels actors socials i econòmics. La formació va voler deixar clar que la decisió no suposa en cap cas un rebuig a l’acord amb la UE. Al contrari, va reiterar el suport al projecte, que Roig considera “una oportunitat estratègica per al futur d’Andorra”, i va assegurar que continuarà defensant-lo públicament.
El motiu de la ruptura amb el Pacte d’Estat se centra en la discrepància sobre com s’ha de gestionar i explicar el procés. Progressistes-SDP va criticar que “la comunicació no ha generat prou comprensió ni confiança ciutadana” davant d’una decisió estructural que afectarà àmbits clau com el model econòmic, el mercat laboral o la regulació empresarial. En aquest context, el partit havia proposat incorporar de manera estable al Pacte d’Estat les organitzacions empresarials i els sindicats, amb veu i participació efectiva per construir un “relat col·lectiu” sòlid i evitar la percepció d’opacitat. La proposta, presentada a principi de febrer pel representant del partit, Jaume Bartumeu, proposava integrar els agents socials plenament en el procés d’associació amb la UE, un fet que, segons el partit, no s’ha produït completament.
Espanya atura la decisió si l’acord és mixt o no per la qüestió de Gibraltar
Pedro García
"La comunicació no ha generat prou confiança ciutadana"
En una compareixença posterior, el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar la incorporació “com a membres de ple dret del Pacte d’Estat” de la CEA, l’EFA i la Cambra de Comerç, estenent la invitació “a les organitzacions sindicals i al Consell de Col·legis Professionals”. Espot també va albirar que, amb la incorporació, la proposta de Progressistes-SDP “haurà quedat perfectament esmenada amb la decisió que hem pres avui”, reconeixent la importància que tenia per al partit.
Bartumeu vol que patronal i sindicat entrin al Pacte d’Estat per Europa
Àlex Ripoll