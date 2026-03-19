RELACIÓ AMB EUROPA
Espanya atura la decisió si l’acord és mixt o no per la qüestió de Gibraltar
Si el text andorrà ha de ser referendat pels 27 estats de la UE, el precedent pot afectar l’aprovació imminent del tractat sobre el penyal
Les reunions de l’EFTA pel que fa a la decisió sobre la naturalesa jurídica de l’acord d’associació centren totes les mirades. L’ens, que ja compta amb les conclusions sobre el text, encara ha de dirimir si l’acord serà mixt o no i, tot i que una àmplia majoria dels països defensen que l’acord ho és, és a dir, que haurà de ser aprovat a tots els arcs parlamentaris dels estats membres de la UE, Espanya s’erigeix pràcticament en l’única veu que encara defensa que l’acord no és mixt i que només hauria de ser referendat pel Parlament Europeu. A Madrid, la qüestió interessa, i molt, perquè Espanya està en espera que la cambra europea doni llum verda al text que la Moncloa va fer públic sobre el nou tractat de Gibraltar, i volen que no sigui mixt per poder aplicar-lo ja. En paral·lel, si Espanya declara que l’acord andorrà és mixt, es crearia un precedent que obriria la porta que el text sobre Gibraltar també adoptés la mateixa naturalesa jurídica, fet que alentiria l’aprovació.
El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar ahir en una compareixença davant els mitjans de comunicació que “al Consell de la Unió Europea encara no s’ha assolit [un acord], tenint en compte que Espanya encara manté una reserva d’estudis sobre la possible mixitat de l’acord d’associació”. Segons Espot, aquesta reserva tampoc s’ha aixecat en les darreres reunions de l’EFTA, tot i que “tot fa preveure que en les pròximes setmanes així serà”. En aquest punt, el nou acord sobre Gibraltar, que Espanya ja va fer públic a final de febrer, entra a la qüestió amb un pes rellevant.
“La reserva d’estudi encara no s’ha aixecat, però tot fa pensar que així serà pròximament”
La UE, Espanya, la Gran Bretanya i Gibraltar van començar a treballar, des del Brexit, en un acord jurídic, econòmic, fiscal i de lliure circulació pel camp de Gibraltar que va finalitzar el juny del 2025 i que, ara mateix, resta en espera de l’aprovació definitiva. La intenció del govern d’Espanya és que l’entrada en vigor de l’acord, que deixarà sense ús la reixa al penyal i promourà la lliure circulació de persones i mercaderies, es produís com a molt tard el 10 d’abril, coincidint amb l’entrada en vigor de l’Entry/Exit System. Segons van recollir mitjans del país veí dimarts, el secretari d’Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, va declarar que “estem treballant perquè el 10 d’abril estigui llest i no esperem que hi hagi cap problema”. En aquest context, la qualificació com a mixt per part d’Espanya a l’acord d’associació entre Andorra i San Marino amb la UE podria generar una pressió política perquè el tractat sobre Gibraltar seguís el mateix camí, allargant-ne els terminis i dificultant-ne una aplicació que des de Madrid es vol que sigui immediata.
