Bartumeu vol que patronal i sindicat entrin al Pacte d’Estat per Europa
L’excap de Govern vol ampliar la comunicació amb la ciutadania al voltant del text
L’excap de Govern Jaume Bartumeu planteja que Andorra s’emmiralli en San Marino i que s’ampliïn les veus presents a la taula del Pacte d’Estat als actors econòmics del país. En concret, va demanar que s’hi incloguin la CEA, l’EFA, la Cambra de Comerç i l’USdA, “amb veu i vot”. Entitats amb les quals, fins ara, “només s’ha treballat subsidiàriament i sense explicar-ho tot”, va remarcar. A més, Bartumeu va considerar que la comunicació derivada del Pacte d’Estat ha “fracassat” i que cal fer més esforços comunicatius a les portes de la recta final del procés per fer arribar el text a la ciutadania.
Aquesta proposta la va posar sobre la taula Bartumeu a l’última reunió del Pacte d’Estat, el 4 de febrer, i els membres de la taula es van comprometre a estudiar-la amb vista a la següent trobada, prevista per al dia 25, tal com va explicar.
“Fins ara, només s’ha treballat subsidiàriament amb aquestes entitats i sense explicar-ho tot”
Paral·lelament, Bartumeu va subratllar que cal reforçar la comunicació amb la ciutadania, de nou a l’estil de San Marino, on es van enviar informacions extenses a tots els ciutadans perquè coneguessin bé el contingut de l’acord, “tant la part positiva com la negativa”.
El procés comunicatiu fet fins ara va portar, així, a una “autocrítica” per part de l’excap de Govern, que va lamentar que no s’hagués sabut compartir l’acord “sense secretismes ni tecnicismes”. Bartumeu també va criticar que sovint les comunicacions que s’havien fet, com la ronda d’explicacions a cada parròquia, havien estat “publicitàries”, i va defensar que el que calia era explicar-ho tot i, un cop fet, “els que defensem el text haurem de convèncer la ciutadania que l’impacte positiu serà superior al negatiu”.
D’altra banda, el procés que seguia el text a Europa s’hauria d’enllestir pròximament, amb la decisió sobre si l’acord seria mixt o no, “abans de Pasqua”.