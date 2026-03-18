ENTRY/EXIT SYSTEM
L’entrada a Andorra comptarà com a estada dins l’espai Schengen
El text negociat amb Europa està pendent d’aprovació i arribarà abans del 10 d’abril, la data d’aplicació definitiva del nou sistema de control
Quan falta menys d’un mes per a l’entrada en vigor de l’Entry/Exit System (EES), el nou reglament europeu que pretén modernitzar els sistemes de controls migratoris de les 18 fronteres exteriors dels països de l’espai Schengen, l’acord entre Andorra i la Comissió Europea per evitar les cues massives al Runer i al Baladrà pren forma i arribarà abans del 10 d’abril, data d’aplicació obligatòria de l’EES.
Europa es prepara per a l’arribada del nou sistema de control migratori, l’Entry/Exit System, que registrarà les entrades, sortides, empremtes i imatge facial dels viatgers de països tercers en estades curtes amb un sistema informatitzat, molt similar al que s’utilitza als Estats Units. El sistema s’adoptarà només als països que pertanyen a l’espai Schengen, és a dir, aquells estats europeus que no posen barreres a la lliure circulació de persones i mercaderies, i que compten amb fronteres que limiten amb estats tercers. Andorra, que està fora d’aquest espai i tampoc disposa d’un accés propi al país sense travessar Espanya o França, fa temps que negocia amb la Comissió Europea i, paral·lelament, amb els països veïns diversos acords de gestió de fronteres per evitar les possibles conseqüències de la implementació de controls sistemàtics a les entrades del Principat: cues que perjudicarien la mobilitat quotidiana, el turisme i la contractació laboral.
L’acord amb la Comissió Europea, que segons ha pogut saber el Diari ja està negociat i que resta en espera de l’aprovació, mantindrà els controls aleatoris a les fronteres i permetrà que quan alguna persona extracomunitària entri a l’espai Schengen també pugui entrar a Andorra, tot i que el Principat tindrà poder per denegar accessos. Una de les novetats que recull l’acord especifica que l’entrada a Andorra computarà dins el visat Schengen, és a dir, el permís que s’expedeix als extracomunitaris per realitzar estades de, com a màxim, noranta dies en qualsevol període no superior als 180 i, per tant, per treballar o residir a Andorra ja no n’hi ha prou de complir els requisits del Principat, sinó que també cal no haver sobrepassat els límits de permanència dins l’espai Schengen.
Un 10% menys d'empleats per l'Entry/Exit
Pietat Martin Vivas
D’aquest acord mare amb la Comissió Europea se’n desprenen els acords administratius amb Espanya i França per concretar els detalls de com es duran a terme, a la pràctica, aquests controls. La principal conseqüència serà l’increment de l’intercanvi d’informació amb els països veïns a l’hora d’expedir un permís de residència per establir avaluacions i controls previs amb l’objectiu de detectar persones amb antecedents penals o causes judicials greus per resoldre en altres països, a més d’extracomunitaris que hagin traspassat el període d’estada Schengen. L’acord també obligarà Andorra a repatriar els extracomunitaris als quals es revoqui el permís de residència, establint mecanismes d’expulsió coordinats amb els països d’origen.
La reforma del sistema de control migratori, per tant, establirà un seguit d’eines jurídiques lligades entre si que reforçaran els requisits d’entrada i els controls per als residents i treballadors de països tercers amb l’objectiu de millorar el conjunt del dossier migratori, tant fronterer com transfronterer i, sobre el paper, mantindrà les mateixes condicions actuals per als nacionals andorrans i dels països dins l’espai Schengen.
L'Entry/Exit impulsa l'augment de temporers comunitaris al país
Redacció
Solució en l'origen
La contractació en origen és la possible via per evitar que els treballadors extracomunitaris arribin a Andorra en una situació administrativa fràgil o directament incompatible amb les regles de Schengen. La lògica és invertir l’ordre actual: en lloc que el treballador entri com a visitant, busqui feina i intenti regularitzar-se després, la idea és que el procés es faci abans de sortir del país d’origen, amb un contracte ja tancat i una tramitació més guiada, digital i segura. En la pràctica, això permetria que el treballador arribés amb el permís encarrilat, allotjament i retorn previstos en alguns casos, i amb menys marge perquè la contractació derivi en precarietat o irregularitat.
Les claus
- EL NOU MODEL DE CONTROL ENTRY/EXIT SYSTEM (EES). Les fronteres de l’espai Schengen començaran a aplicar, a partir del 10 d’abril, controls sistemàtics amb un sistema informatitzat i modern.
- L'ACORD DE GESTIÓ AMB EUROPA. El text amb la Comissió Europea està tancat i pendent d’aprovació, i permetrà que no es produeixin les cues ni els controls sistèmics a les fronteres.
- ELS ACORDS ADMINISTRATIUS AMB PAÏSOS VEÏNS. Andorra reforçarà els sistemes d’intercanvi d’informació policial i judicial per avaluar si expedeix un certificat de residència i haurà de repatriar si en revoca un.
- EL PAPER DE LA CONTRACTACIÓ EN ORIGEN. La contractació en origen s’erigeix en una de les principals eines per facilitar que el flux migratori laboral segueixi abastint les necessitats del mercat.