ESTADÍSTICA
L’Entry/Exit impulsa l’augment de temporers comunitaris al país
La mitja temporada d’hivern va deixar un augment destacable de la contractació de temporers comunitaris a Andorra, un fenomen vinculat directament a l’aplicació de la normativa Entry/Exit, que regula l’entrada i la durada dels treballadors estrangers al país. Aquesta evolució va contrastar amb la disminució global de permisos temporers, que va caure un 2,3% respecte a la mateixa etapa de la temporada anterior.
Els permisos de temporers van caure un 2,3%
Fins al 24 de gener, es van atorgar 4.834 permisos de treball temporal, dels quals 1.123 van correspondre a treballadors comunitaris, amb un increment del 18,1% respecte a la temporada passada. En canvi, els permisos per a treballadors extracomunitaris van disminuir un 7,1%, destacant la tendència a substituir parcialment aquest personal per professionals de la UE. Estadística va informar que els sectors amb més presència de temporers comunitaris van ser serveis, hostaleria i pistes, on es van cobrir llocs com cambrers o agents de teleesquí.
NACIONAL
Immigració accepta nou de cada deu sol·licituds de reagrupament
Pietat Martin Vivas