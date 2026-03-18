CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA
Compte enrere per a l'augment dels bitllets
Les companyies de bus alerten que si el carburant continua a l’alça hauran d’apujar preus
L’augment del preu dels carburants arran de la guerra a l’Iran i el posterior tancament de l’estret d’Ormuz ha situat les empreses de transport en autobús en una posició delicada. Si la crisi energètica es manté, el sector adverteix que es veurà abocat a repercutir l’increment de costos en el preu final dels bitllets.
El CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, va explicar al Diari que “els costos han pujat un 20%”. De moment, aquest increment encara no s’ha traslladat als preus dels tiquets, però Vinseiro va advertir que, si la situació es manté “durant un altre més”, l’empresa es veurà obligada a encarir els viatges. Pel que fa a la possibilitat de rebre algun tipus de compensació, el CEO d’Andbus va admetre que “ens agradaria, però de moment no ens ho plantegem”.
“Ens agradaria optar a compensacions, però de moment no ens ho plantegem”
La companyia Hife es troba en una situació similar. Pilar Buscall va assenyalar que “ara el cost que tenim és molt més gran”. Tot i això, ara per ara també han optat per contenir els preus. Tanmateix, el marge de maniobra és limitat. “Actualment, calculem que estem pagant entre un 5% i un 6% més per cada viatge”, va indicar. Es tracta d’un increment encara assumible, però que podria deixar de ser-ho si s’allarga en el temps o si els sobrecostos arriben a situar-se entre el 10% i el 12%, moment en què l’empresa es veuria obligada a apujar els tiquets.
Buscall va remarcar que l’increment de costos no depèn únicament del gasoil. La guerra també està encarint altres factors, com la logística, amb efectes indirectes sobre despeses com el subministrament de pneumàtics, l’electricitat o diversos serveis, que també han experimentat pujades en els darrers mesos. L’augment de preus, va recordar la responsable de Hife, no seria cap novetat, ja que també es va viure amb la guerra d’Ucraïna o després de la pandèmia, quan els preus eren molt baixos i van experimentar un repunt sobtat.
Pèrdues de 300.000 euros
El tall a l’RN-20 ha deixat fortes seqüeles a Andbus. En total, la companyia calcula que “hem perdut entre 300.000 i 350.000 euros”. El CEO d’Andbus també va lamentar que la seva empresa no fos elegible per a les ajudes anunciades pel Govern i va destacar que “ens hauria agradat, però no està a les nostres mans poder-hi accedir”.
Hife, per la seva banda, no va registrar pèrdues gràcies al fet que va poder mantenir el bus llançadora durant el tall.