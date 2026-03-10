GUERRA A L'IRAN
El diferencial de la benzina és de 55 cèntims amb França i de 25 amb Espanya
El preu de la gasolina només s’ha apujat nou cèntims a Andorra des de l’inici del conflicte
Les estacions de servei d’Andorra han registrat un increment mitjà de nou cèntims en el preu dels carburants des de l’inici de la guerra a l’Orient Mitjà fins a l’actualitat, segons David Porqueres, president de l’Associació d’Importadors de Carburant. L’augment és molt inferior al que s’ha produït als països veïns, on l’encariment mitjà se situa prop dels trenta cèntims.
Aquesta diferència ha ampliat el diferencial de preus entre Andorra i els països veïns. En el cas d’Espanya, a les estacions low cost la diferència actual se situa entre vint i vint-i-cinc cèntims, mentre que si es comparen amb estacions de marca petroliera el marge arriba fins als vint-i-cinc o trenta cèntims. Pel que fa a França, la distància encara és més gran. Si es prenen com a referència les grans superfícies, que acostumen a oferir els preus més econòmics, el diferencial amb Andorra és d’uns cinquanta-cinc cèntims, va explicar Porqueres. La pujada de la gasolina sense plom de 95 octans i del gasoil ha estat molt similar al Principat. Tot i això, l’evolució dels preus és molt volàtil i fa difícil qualsevol previsió. Actualment, és impossible fer previsions fiables, va recalcar Porqueres. Divendres passat el barril de petroli cotitzava al voltant dels 92 dòlars, mentre que ahir al matí havia arribat fins als 120 abans de tornar a baixar cap als 99 durant la jornada. “El que sí que tenim molt clar és que el dia que s’acabi el conflicte, tal com ha pujat, tornarà a baixar, com ha passat altres vegades”, va concloure.
El gasoil s'abarateix un 2,8% al gener
En aquest context, el preu del barril de Brent per a entrega al maig també va mostrar una forta volatilitat als mercats internacionals. Ahir va arribar a superar els 118 dòlars al mercat de futurs de Londres, en uns nivells que no es veien des del 2022, coincidint amb l’esclat de la guerra a Ucraïna. Amb el pas de les hores, però, el cru europeu va perdre impuls i es va situar per sota de la barrera psicològica dels 100 dòlars, fins als 98,90, després que els països del G7 expressessin la voluntat d’adoptar mesures per estabilitzar els mercats d’hidrocarburs.
Les dades més recents indiquen que el preu mitjà dels carburants al país va augmentar durant el mes de febrer en comparació amb el gener. El gasoil de calefacció a domicili es va encarir un 2,9%, fins als 0,960 euros, mentre que el gasoil de calefacció en botiga va pujar un 3,3%, fins als 0,919 euros. La gasolina sense plom de 95 octans es va situar en 1,280 euros, amb un increment de l’1,4%, i la de 98 octans va arribar als 1,341 euros, amb una pujada de l’1,3%.