PREU DEL COMBUSTIBLE

La por a la pujada del petroli dispara la compra de gasoil a les comunitats

Els professionals del sector diuen que fer-ho ara és precipitat i que els preus baixaran

Un camió cisterna proveint-se en una gasolinera.

Un camió cisterna proveint-se en una gasolinera.Fernando Galindo

Àlex Ripoll
Publicat per
Àlex Ripoll
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La pujada del preu dels carburants arran de la guerra a l’Orient Mitjà està provocant que moltes comunitats de propietaris avancin la compra de gasoil per omplir les cisternes de calefacció dels edificis. En alguns casos, fins i tot s’està fent el ple tot i que els dipòsits encara disposen de combustible, amb l’objectiu d’anticipar-se a un possible increment dels preus derivat del conflicte. Un moviment que, segons el president de l’Associació d’Importadors de Carburant (Asidca), David Porqueres, “no és una bona idea”.

Etiquetes:

Porqueres va explicar que aquesta reacció respon sobretot a la “por” d’un increment exponencial dels preus. “Això provoca que demanem més del que s’hauria de demanar”, va assenyalar. Amb tot, el president de l’Asidca va recomanar prudència: “Jo no faria el ple ara, perquè d’aquí a un o dos mesos és molt probable que la situació ja s’hagi estabilitzat. Dubto que la crisi duri tant.

“La por per una escalada de preus fa que la gent demani més del que s’hauria de demanar”
David Porqueres, Importadors de carburants

Una situació diferent, va admetre, és la d’aquelles comunitats que tenen el dipòsit buit i que, per tant, han de proveir-se de combustible de manera immediata. Però en molts altres casos “els dipòsits estan tres quarts plens o encara hi ha mig dipòsit”, i en aquests escenaris insisteix que “no faria el ple”.

Tot i l’augment de la demanda de combustible, Porqueres va remarcar que el subministrament està garantit. “No hi ha cap senyal que ens faci pensar que ara, o de cara al futur, hi pugui haver cap problema o cap tipus de restricció”, va assegurar. Els importadors amb els quals treballa l’associació, va afegir, “són contrastats i ens garanteixen que hi hagi producte”.

L’única dificultat amb què s’estan trobant aquests dies és logística. “Si ens truquen vint clients, no els podem atendre a tots el mateix dia. En fem deu un dia i deu més l’endemà”, va explicar. Una situació que Porqueres qualifica de “normal” i que, segons va subratllar, no comporta incidències en el servei.

Pujades especulatives

Els preus dels carburants a Catalunya s’han disparat des de l’inici de la guerra, una situació que diverses associacions espanyoles denuncien com a pujades de caràcter especulatiu, per sobre dels marges reals que ha generat el conflicte amb l’Iran.

Porqueres, però, assenyala que aquesta dinàmica no s’està reproduint a Andorra, ja que el mercat treballa principalment amb petrolieres. Segons explica, els increments més agressius s’estan veient sobretot a les estacions low cost. “Si mirem marques com BP o Repsol, veiem que les pujades han estat molt més moderades. De fet, ara es dona la paradoxa que algunes low cost són més cares que les petrolieres.

ELS BLOQUEJATS A L'ORIENT MITJÀ TORNEN AQUESTA SETMANA

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va explicar ahir que confia que a final de setmana tots els residents andorrans que han quedat bloquejats a l’Orient Mitjà hagin pogut tornar al país. Actualment, dels 31 casos que està monitorant el ministeri, 20 residents ja són a Andorra o es troben per Europa. Cinc més tenen vols confirmats al llarg d’aquesta setmana, mentre que sis tenen vols que podrien variar. Després, hi ha uns cinc andorrans més que són residents a la zona i que encara no tenen decidit si volen tornar al Principat, però que “estan bé, molt atents a l’evolució de la situació”.

Tor va destacar que l’operació s’ha pogut coordinar gràcies a la col·laboració amb diverses companyies aèries i amb el suport de les autoritats consulars de França i Espanya, que han ajudat als andorrans atrapats.

En paral·lel, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar dilluns passat que la guerra està gairebé acabada”. Aquestes paraules han tingut un impacte immediat als mercats internacionals: les borses van repuntar i el preu del petroli va registrar una caiguda significativa. El barril de cru va baixar un 11% ahir, situant-se per sota dels 90 dòlars. Tot i això, el preu del cru acumula un increment del 50% des de l’inici de l’any.
tracking