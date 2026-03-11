PREU DEL COMBUSTIBLE
La por a la pujada del petroli dispara la compra de gasoil a les comunitats
Els professionals del sector diuen que fer-ho ara és precipitat i que els preus baixaran
La pujada del preu dels carburants arran de la guerra a l’Orient Mitjà està provocant que moltes comunitats de propietaris avancin la compra de gasoil per omplir les cisternes de calefacció dels edificis. En alguns casos, fins i tot s’està fent el ple tot i que els dipòsits encara disposen de combustible, amb l’objectiu d’anticipar-se a un possible increment dels preus derivat del conflicte. Un moviment que, segons el president de l’Associació d’Importadors de Carburant (Asidca), David Porqueres, “no és una bona idea”.
Porqueres va explicar que aquesta reacció respon sobretot a la “por” d’un increment exponencial dels preus. “Això provoca que demanem més del que s’hauria de demanar”, va assenyalar. Amb tot, el president de l’Asidca va recomanar prudència: “Jo no faria el ple ara, perquè d’aquí a un o dos mesos és molt probable que la situació ja s’hagi estabilitzat. Dubto que la crisi duri tant.”
NACIONAL
El diferencial de la benzina és de 55 cèntims amb França i de 25 amb Espanya
Paula Zeppa
“La por per una escalada de preus fa que la gent demani més del que s’hauria de demanar”
Una situació diferent, va admetre, és la d’aquelles comunitats que tenen el dipòsit buit i que, per tant, han de proveir-se de combustible de manera immediata. Però en molts altres casos “els dipòsits estan tres quarts plens o encara hi ha mig dipòsit”, i en aquests escenaris insisteix que “no faria el ple”.
Tot i l’augment de la demanda de combustible, Porqueres va remarcar que el subministrament està garantit. “No hi ha cap senyal que ens faci pensar que ara, o de cara al futur, hi pugui haver cap problema o cap tipus de restricció”, va assegurar. Els importadors amb els quals treballa l’associació, va afegir, “són contrastats i ens garanteixen que hi hagi producte”.
L’única dificultat amb què s’estan trobant aquests dies és logística. “Si ens truquen vint clients, no els podem atendre a tots el mateix dia. En fem deu un dia i deu més l’endemà”, va explicar. Una situació que Porqueres qualifica de “normal” i que, segons va subratllar, no comporta incidències en el servei.
Pujades especulatives
Els preus dels carburants a Catalunya s’han disparat des de l’inici de la guerra, una situació que diverses associacions espanyoles denuncien com a pujades de caràcter especulatiu, per sobre dels marges reals que ha generat el conflicte amb l’Iran.
Porqueres, però, assenyala que aquesta dinàmica no s’està reproduint a Andorra, ja que el mercat treballa principalment amb petrolieres. Segons explica, els increments més agressius s’estan veient sobretot a les estacions low cost. “Si mirem marques com BP o Repsol, veiem que les pujades han estat molt més moderades. De fet, ara es dona la paradoxa que algunes low cost són més cares que les petrolieres.”
ELS BLOQUEJATS A L'ORIENT MITJÀ TORNEN AQUESTA SETMANA
Tor va destacar que l’operació s’ha pogut coordinar gràcies a la col·laboració amb diverses companyies aèries i amb el suport de les autoritats consulars de França i Espanya, que han ajudat als andorrans atrapats.
En paral·lel, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar dilluns passat que la guerra “està gairebé acabada”. Aquestes paraules han tingut un impacte immediat als mercats internacionals: les borses van repuntar i el preu del petroli va registrar una caiguda significativa. El barril de cru va baixar un 11% ahir, situant-se per sota dels 90 dòlars. Tot i això, el preu del cru acumula un increment del 50% des de l’inici de l’any.