INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
Un any i tres mesos per al túnel
La CG-1 tindrà tres carrils en el tram que va de la connexió amb la carretera secundària de Fontaneda a l’enllaç d’Aixovall
Els treballs de perforació del túnel de Rocafort han començat aquesta setmana amb el compromís del Govern d’obrir la infraestructura a la circulació de vehicles a l’inici de l’estiu de l’any vinent. Com el de la Tàpia, el túnel de Rocafort, de 233 metres de longitud, tindrà tres carrils, dos en sentit sud i un en sentit nord, tot i que el central podrà ser reversible si convé. D’aquesta manera, la CG-1 disposarà de tres carrils en el tram que va des de l’enllaç a la carretera secundària de Fontaneda fins a l’enllaç d’Aixovall.
El projecte permetrà descongestionar el trànsit en una zona per on circulen cada dia uns 18.000 vehicles de mitjana, amb pics de fins a 25.000 en temporada alta i els dies festius. A més, reduirà les emissions de diòxid de carboni al centre de la parròquia en un percentatge del 41% respecte dels nivells actuals. “Es tracta d’una infraestructura llargament esperada i clau per millorar la mobilitat i la qualitat de vida dels lauredians i del conjunt del país”, va assenyalar el cap de Govern, Xavier Espot, ahir al migdia durant una visita a les obres.
Optimització
Inicialment, el projecte preveia excavar el túnel només des de la boca sud, amb doble torn de treball durant tota l’obra. No obstant això, l’arribada d’una segona màquina perforadora al juny farà possible obrir el túnel de manera simultània per les dues boques. Aquesta optimització productiva reduirà de manera significativa els treballs nocturns, minimitzarà l’impacte en l’entorn i permetrà mantenir el calendari d’execució, tot i el retard d’un mes i mig en l’arribada de la maquinària perforadora.
Com s’organitzarà la feina? Els treballs començaran cada dia a les vuit del matí i s’acabaran a les vuit del vespre. A l’abril i al maig, i només de manera puntual, es podran prolongar fins a les deu de la nit a fi d’accelerar algunes tasques. Tot i això, l’activitat es limitarà a l’horari diürn un cop entri en funcionament el segon equip de perforació d’aquí a tres mesos. Les voladures amb dinamita no s’autoritzaran fins que la perforació hagi avançat com a mínim 30 metres muntanya endins, fet que en reduirà l’impacte acústic. “Hi haurà els sorolls d’una obra normal i corrent”, va assegurar el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré.
Pel que fa al sistema de perforació, el ministre va detallar que els treballs es fan amb excavadores jumbo, equipades amb braços extensibles que foraden la roca. Tot seguit, les perforacions s’omplen d’explosius, que es detonen de manera controlada. A continuació es retira la runa de l’obertura del túnel i s’assegura el front d’excavació. En total, el Govern calcula que es generaran uns 35.000 metres cúbics de residus durant el procés de construcció del túnel, que es portaran a l’abocador de la Rabassa.
Un any i mig
Tot i que la perforació comença ara, els treballs a la zona van posar-se en marxa a mitjan octubre del 2024. En aquesta primera fase, amb una inversió d’1,9 milions d’euros, va instal·lar-se les proteccions dels vessants, tant a la boca nord com a la sud, per reforçar la seguretat dels treballadors i prevenir despreniments. També va completar-se la fonamentació i l’alçat dels falsos túnels, així com el desviament i soterrament del torrent de Rocafort, una actuació indispensable per garantir el pas lliure i segur dels treballs d’excavació a la boca sud. Tot el projecte, incloent-hi la fase que acaba de començar, puja a 26 milions d’euros.
PARRÒQUIES
Víctor González
L’obra del túnel de Rocafort s’emmarca en la política d’infraestructures viàries del Govern, en què destaquen altres projectes per millorar la circulació a la xarxa com la desviació de la Massana i Ordino i l’eixamplament de la CG-2 a l’altura de la Trava. Ferré va apuntar, en aquest sentit, que s’està portant a terme l’encofrat del pont de la variant, fet que hi permetrà el pas dels operaris i dels camions de l’obra. A més, s’està construint una rotonda de la desviació a la zona de l’hotel Giberga. Pel que fa a les obres de la Trava, “progressen a bon ritme”. Per tant, va concloure el ministre de Territori i Urbanisme, “totes les grans obres d’infraestructura que el Govern té en marxa seguiran el calendari previst: una s’enllestirà a l’estiu i l’altra a la tardor”.