Satisfacció comunal per la licitació per finalitzar el vial

Víctor González Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria ha rebut “amb satisfacció” l’anunci de la licitació, per part del Govern, del concurs per instal·lar les proteccions de seguretat a la muntanya que permetran posar en marxa les obres de construcció del darrer tram del vial. La desviació, va recordar el comú lauredià en un comunicat de premsa difós ahir, és “una infraestructura molt reivindicada que finalment es farà realitat i que serà clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila i per millorar, a la vegada, la qualitat de vida de tots els ciutadans del país”.