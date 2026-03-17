Habitatge
Multa de 100.000 euros a un propietari per la trampa del fill
Marsol assegura que a banda d’aquesta sanció, també se n’han imposat d’altres, amb imports d’entre 2.000 i 4.000 euros
La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que el Govern d'Andorra ha imposat una sanció de prop de 100.000 euros a un propietari que va declarar que el pis era per al seu fill i posteriorment el va vendre. La titular, al programa Avui serà un bon dia d'RTVA, ha remarcat que l’executiu controlarà possibles abusos i que el marc legal preveu sancions contundents per aquest tipus de pràctiques, tot i que ha recordat que la llei encara es pot revisar abans de la seva entrada en vigor.
Marsol ha detallat que “dir que el pis era per al seu fill o per a la seva jove o per al seu cosí i després vendre'l” està penalitzat, ja que “la llei en aquest cas preveu una sanció molt important que és el doble de la plusvàlua que hagi generat”. També ha indicat que el Govern d'Andorra actua a partir de denúncies i que, a banda d’aquest cas, “hem tingut sancions de 2.000, 3.000 i 4.000 euros”, insistint que l’executiu està vigilant i actuant davant aquestes situacions.
