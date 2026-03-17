'PARLEM-NE', DE DIARI TV
Més de 3.000 empreses sense activitat seran donades de baixa
La nova normativa permetrà eliminar societats que no han presentat mai comptes
La ministra Conxita Marsol va anunciar que el Govern presentarà pròximament a tràmit parlamentari una llei per donar de baixa les societats inactives, que calculen que poden ser més de 3.000. La normativa permetrà cancel·lar la inscripció d’empreses que no han presentat mai comptes, no tenen treballadors ni han pagat l’impost de societats d’ençà que van arribar al país i que, per tant, mai han tingut una activitat comercial real.
Marsol va explicar que “aquest estiu ens hem dedicat a elaborar una relació de totes les societats que no han presentat mai comptes, que no han obert cap comerç, que no tenen empleats i que no han pagat impostos. Estem parlant d’unes 2.000 empreses en aquesta situació”. A més, va afegir que en total s’han identificat unes 4.000 societats que no havien declarat el beneficiari efectiu.
Govern comprarà pisos que posarà a la venda per sota del preu de mercat
La ministra va detallar que “hem enviat unes 4.000 cartes a les societats que no havien declarat el beneficiari efectiu”, però que les respostes rebudes no van arribar a un centenar. “Això ens indica que realment aquests comerços no hi deuen ser”. Així i tot, Marsol va afegir que les empreses estaran emparades per la llei i podran presentar recursos si ho creuen necessari. Així i tot, tenint en compte la poca resposta que ha rebut l’executiu, “estic segura que, si les donem de baixa amb totes les garanties i sobre la base de la llei, els recursos seran pocs”, va afegir.
Marsol va subratllar que aquesta iniciativa busca ordenar el registre empresarial i complir els estàndards internacionals de transparència que demanen les institucions europees.
MARSOL PREVEU DEIXAR LA PRIMERA LÍNIA POLÍTICA DESPRÉS D'ACABAR LA LEGISLATURA
Quant al futur polític, la ministra va mostrar prudència, però va avançar que, a dia d’avui, no es veu continuant a la primera línia política, ni liderant el nou projecte de DA. “Avui jo diria que no. D’aquí a sis o set mesos, a la vida passen moltes coses… però avui tinc ganes d’acabar tot el que he començat”, va explicar. Marsol va afegir que hi ha persones molt preparades dins del partit per liderar projectes futurs i que ella creu que ara toca deixar pas a les noves generacions