Govern comprarà pisos que posarà a la venda per sota del preu de mercat
L’executiu adquirirà edificis per ampliar el parc públic i en destinarà un a habitatges de compra a preus assequibles
El parc públic d’habitatge s’ha centrat fins ara en el lloguer, amb la construcció de mig miler de pisos que estaran adjudicats abans que finalitzi la legislatura. Ara, però, l’executiu ha fixat la mirada en la compra assequible per ampliar l’oferta pública, amb la incorporació d’uns 200 pisos més, distribuïts en tres edificis, que s’adquiriran gràcies al superàvit que el Govern va aconseguir durant el 2025. Un d’aquests immobles es destinarà a la venda a un preu per sota del que dicta el mercat. Així ho va explicar la ministra de Presidència, Habitatge, Economia i Treball, Conxita Marsol, durant el pas pel programa Parlem-ne, de DiariTV.
El Govern preveu adquirir els edificis perquè surtin al mercat l’any vinent. Per fer-ho, ja s’està preparant l’edicte per iniciar un nou concurs perquè s’hi presentin els propietaris interessats. L’import total que l’executiu destinarà a ampliar el parc públic serà de 30 milions d’euros –la meitat del superàvit, que ronda els 60 milions. Marsol va deixar clara la tipologia d’habitatges que busquen: “Volem edificis que, amb una reforma elèctrica, potser canviant les finestres per una qüestió de sostenibilitat i alguna millora més, ja estiguin arreglats”, de manera que s’hi pugui entrar a viure en “dos o tres mesos”. La ministra també va remarcar que no buscaran equipaments com hotels o altres espais que requereixin grans reformes.
La modalitat mitjançant la qual aquests pisos arribaran al mercat també està definida: “Ara volem apostar per la compra; serà la prioritat. Subsidiàriament, si hi ha oferta de lloguer, també la valorarem.” Segons Marsol, el Govern té constància que hi ha alguns edificis tancats i, per tant, espera rebre propostes dels propietaris.
Fomentar el lloguer
Els habitatges de compra han d’anar de la mà de continuar fomentant el lloguer, tant l’assequible del parc públic com les noves promocions destinades al mercat de renda. Sobre aquests nous pisos, Marsol va remarcar que “estem preparant una llei o un reglament” per incentivar projectes immobiliaris destinats al lloguer.
Les mesures per afavorir aquest tipus de construccions hauran de comptar amb el vistiplau dels comuns, que –segons va indicar la ministra– haurien d’aplicar rebaixes impositives als promotors que apostin per edificis destinats al lloguer. Altres opcions que el Govern té sobre la taula són l’exoneració de l’IGI en el material de construcció o permetre que aquells projectes que renunciïn a construir un aparcament subterrani puguin aixecar una planta més en determinades zones. El calendari que preveu la ministra és que aquestes mesures puguin estar enllestides “en tres mesos”, en paral·lel amb la llei de descongelació dels lloguers.
La llei de liberalització del mercat del lloguer entrarà en vigor al juny i permetrà que els contractes més antics –uns 7.000– comencin a alliberar-se amb pujades del 6% més un IPC màxim del 2,5%. Tot i això, Marsol es va mostrar confiada que l’impacte de la mesura no serà “tan elevat com ens pensem” i que molts propietaris optaran per mantenir els preus moderats. “Alguns propietaris m’han dit que segurament apujaran l’IPC i potser una mica més, però també n’hi ha molts que tenen llogaters des de fa molts anys, que paguen cada mes i ja els va bé”, va explicar. Per tant, “potser els apujaran una mica el preu, però no necessàriament al màxim”.
La llei també estableix un mecanisme de control per detectar possibles incompliments. Si algun propietari decideix canviar de llogater i intenta aplicar una pujada per sobre del que permet la normativa, el sistema Sicar –que recull les dades dels contractes antics– permetrà consultar el preu anterior i, si s’escau, presentar una denúncia. En el cas que el llogater es mantingui però el propietari incrementi el preu, “aquest ja coneix el que pagava i podrà comprovar si l’augment s’ajusta al que permet la normativa. En cas contrari, podrà denunciar-ho aportant el contracte antic i el nou”, va remarcar la ministra. Les denúncies es podran començar a presentar quan arribin les primeres cartes.
UN ÚLTIM ANY AMB DIVERSOS FRONTS OBERTS
Entre les iniciatives prioritàries hi ha la futura llei dels gestors administratius, destinada a ordenar la professió i combatre l’intrusisme. Segons va destacar Marsol, actualment aquest fenomen és força present al país, amb gestories “fantasma” que no operen realment com a tals.
Una altra de les reformes en marxa és la regulació de les empreses de treball temporal, amb l’objectiu d’establir un marc normatiu per a aquest tipus d’activitat. A més, l’executiu prepara la llei sobre societats inactives, que Marsol considera “necessària i fonamental”, així com una norma per incentivar la construcció d’habitatge de lloguer amb condicions especials per a aquelles promotores que apostin per aquesta modalitat.
Paral·lelament, el Govern també treballa en diferents reglaments i en mesures relacionades amb el sector de les estacions de muntanya.