Estadística
L'augment dels carburants eleva l'IPC fins al 3,1% al febrer
La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) se situa al 3,1% al febrer, cinc dècimes més que el 2,6% del gener, segons publica Estadística. La dada confirma la xifra avançada a principis del mes de març i està motivada per l'evolució dels preus del grup de transport. La inflació subjacent, que no té en compte energia ni productes frescos, augmenta tres dècimes i arriba al 3,7%.
Estadística indica que el febrer ha registrat una variació mensual del 0,5%, explicada principalment per l’augment dels preus del transport destaca amb una pujada mensual de l’1,11% i una repercussió de 0,16 punts, motivada sobretot per l’encariment dels carburants i lubricants.
El grup de béns i serveis diversos també contribueix a l’increment dels preus. ja que ha tingut una variació mensual de l’1,5% i una repercussió de 0,15 punts, vinculada a l’augment del cost d’altres serveis.
NACIONAL
L’IPC s’eleva al 3,1% al febrer impulsat pels aliments i el vestit
Redacció
L'informe detalla que els grups amb més incidència en l’evolució anual dels preus són aliments i begudes no alcohòliques, que augmenta fins al 2,5%. Aquest comportament s’explica principalment per l’increment dels preus del peix, la llet, el formatge i els ous, així com de la carn, que aquest mes han pujat més que en el mateix període de l’any passat. El grup de vestit i calçat registra una baixada al febrer del -0,75%, associada al descens dels preus del vestuari.
NACIONAL
El gasoil augmenta un 4,3% al febrer
Redacció
La comparativa amb els països veïns indica que la inflació es manté al 2,3% a Espanya durant el febrer, mentre que a França se situa al 0,9%, després del 0,3% registrat al gener. Aquest context mostra una evolució dels preus més moderada que la registrada al país.