Estadística
El gasoil augmenta un 4,3% al febrer
La importació total de carburants ha registrat una baixada del 6,6% respecte al mateix mes de l'any passat
Els preus dels carburants a Andorra han augmentat durant el mes de febrer del 2026, trencant la tendència a la baixa observada els darrers mesos. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el preu del gasoil de locomoció ha pujat un 4,3%, el que equival a un preu d'1,22 euros per litre i d'un 1,25 euros per litre en el cas del tipus millorat, la qual cosa suposa un augment del 4,1%.
En comparació amb el mes de gener, també han augmentat els preus de la gasolina sense plom de 95 i 98 octans, amb un 1,4% i 1,3%, respectivament. El gasoil de calefacció, tant a domicili com a la venda en botiga, ha vist un augment més destacat, del 2,9% i 3,3%, respectivament.
La importació de carburants baixa un 6,6%
La importació total de carburants a Andorra durant el mes de febrer ha registrat una baixada del 6,6% respecte al febrer del 2025, fins a assolir els 30,38 milions de litres. L'únic carburant que ha experimentat un augment mensual és el fuel domèstic, segons les dades publicades pel departament d’Estadística del Govern d'Andorra.
La gasolina sense plom ha baixat un 15,7% en comparació amb el mes anterior. Pel que fa al gasoil de locomoció, ha registrat una baixada més marcada del 24%, mentre que el fuel domèstic ha augmentat un 20,4%. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la importació total de carburants ha caigut un 0,5%.
Les importacions de béns cauen un 5,2%
Les importacions de béns durant el mes de febrer van sumar 149,99 milions d’euros, amb una baixada del 5,2% respecte al mateix període de l'any anterior. Els únics grups amb una variació percentual i absoluta positiva són 'joieria', amb un 222,4%; 'construcció', amb un 5,6%; 'vestit i calçat', amb un 6%, i 'diversos', amb un 3,4%. La resta de grups van patir un decreixement respecte al febrer del 2025. La variació percentual més negativa va ser el grup 'energia' amb un 51,3% menys, seguit d' 'electrònica', -19,6% i 'begudes i tabac' amb una baixada del 13,7%.
Les exportacions de béns van sumar 17,69 milions d'euros, amb un augment del 10,7% respecte al febrer de 2025.
En l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.977,05 milions d'euros, xifra que representa un augment del 6,6%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 8% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 199,06 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 2,5%.