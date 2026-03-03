ECONOMIA
L’IPC s’eleva al 3,1% al febrer impulsat pels aliments i el vestit
La inflació va créixer cinc dècimes el febrer i va situar-se en un 3,1% interanual, segons va publicar el departament d’Estadística. Aquesta taxa representa un repunt respecte al 2,6% registrat el mes de gener, amb l’índex de preus de consum afectat principalment per l’augment dels preus en sectors com alimentació i begudes no alcohòliques, béns i serveis, i vestit i calçat. Es va observar un comportament alcista, tot i més moderat, als grups de comunicacions i transport.