Sessió del Dia de la Constitució
Berna Coma i Meritxell López presenten l’activitat internacional del Consell General
Les conselleres generals han repassat la participació del Principat en els treballs de l'organisme durant el 2025
La Casa de la Vall ha acollit avui al matí la tradicional sessió del Dia de la Constitució. Un acte en el qual s’han presentat dos informes sobre l’activitat internacional del parlament andorrà corresponents a l’any 2025. El primer punt de l’ordre del dia ha estat l’informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que ha estat llegit per la consellera general Berna Coma.
El document ha repassat la participació del Principat en els treballs d’aquest organisme durant el 2025, així com alguns dels principals debats internacionals que s’hi han abordat, entre els quals el conflicte a Ucraïna, la situació dels drets humans en diversos països o la regulació de la intel·ligència artificial. En la seva intervenció, Coma ha remarcat que "la participació activa de la nostra delegació ha permès representar la veu d’Andorra en aquesta organització i donar a conèixer les especificitats del nostre país". També ha destacat que aquest treball contribueix a "reforçar la credibilitat del Principat com a estat compromès amb la defensa dels drets humans, la democràcia i l’estat de dret".
Seguidament, la consellera general Meritxell López ha presentat l’informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. El text recull les activitats i reunions celebrades al llarg del 2025, amb especial atenció als debats sobre seguretat internacional, canvi climàtic o la guerra a Ucraïna, així com les iniciatives impulsades per promoure la cooperació i el paper dels joves en l’espai de l’OSCE. López ha assenyalat que el 2025 "ha estat un any productiu per a la delegació del Consell General a l’OSCE PA". En aquest sentit, ha posat en relleu el compromís de la delegació amb els objectius de cooperació internacional i amb la participació activa d’Andorra en aquest fòrum parlamentari.