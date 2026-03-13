Dia de la Constitució
Els infants protagonitzen la primera jornada de portes obertes del Consell General
Els participants han visitat l’hemicicle, han fet tallers i han pogut entrar a la Casa de la Vall després de la reforma
La primera jornada de portes obertes celebrada al Consell General ha estat especialment adreçada als infants, que han participat en diverses activitats lúdiques i educatives al llarg del matí.
Els més petits han pogut fer tallers de manualitats, visitar l’hemicicle i compartir un berenar, en una proposta pensada per acostar les institucions als ciutadans des d’una vessant pedagògica i participativa. Paral·lelament, la jornada també ha permès que els visitants accedissin a la Casa de la Vall, que s’ha pogut veure després de les obres de reforma.
Cal recordar que l’última vegada que es va poder visitar l’interior de l’edifici abans dels treballs de remodelació va ser durant la celebració del Dia de la Constitució de l’any passat. Després d’aquestes actuacions, els assistents han pogut descobrir l’espai renovat.
La restauració de la Casa de la Vall avança a bon ritme
