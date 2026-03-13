Condemnat a sis anys de presó per violar la companya de pis
El tribunal també l'ha condemant a quinze anys d'expulsió del país i a dotze d'allunyament de la víctima
El Tribunal de Corts ha condemnat avui a 6 anys de presó, 15 d'expulsió i 12 d'ordre d'allunyament, el colombià resident de 33 anys acusat d'un delicte major d'agressió sexual a la companya de pis i parella del seu cap de treball, amb qui també vivia. El tribunal l'ha condemnat a 20 mesos ferms de presó, on es troba des del setembre del 2024, motiu pel qual quedarà en llibertat el maig, quan serà expulsat del país i la resta d'anys de presó se li computaran a l'expulsió. Tot i el veredicte positiu, la defensa recorrerà la sentencià perquè l'acusat sigui declarat innocent.
La Fiscalia d'Andorra, va demanar durant el judici una pena de 9 anys de presó i 12 d'allunyament entre l'agressor i la víctima, de 31 anys, mentre que la defensa va sol·licitar l'absolució de l'home, esgrimint que les proves aportades i la versió dels fets presentaven contradiccions rellevants que desvirtuaven l'acusació.
Els fets es remunten el juliol del 2026, quan tots dos van sortir de festa - on van consumir alcohol- i en tornar al domicili compartit, l'acusat l'hauria agafat pel coll, llençat al llit i tocat els genitals per sota del vestit, tot i que aquesta, li hagués demanat que s'aturés, fets que l'home va negar durant la vista oral. L'endemà, la parella de l'agredida, que també vivia al mateix pis i que era, alhora el cap de treball de l'agressor, va fer-la fora de la vivenda, després que ella li expliqués els fets i que, en canvi, va mantenir el jove al domicili perquè havia d'acabar una obra que estava fent al pis. El dia següent del succés, la dona va decidir interposar la denúncia.