Tribunals
Un home acusat d'agressió sexual a la companya de pis nega els fets
La defensa demana l'absolució total
El Tribunal de Corts ha iniciat avui el judici contra un home de nacionalitat colombiana, de 33 anys, acusat d’un delicte major d’agressió sexual contra la parella del qui era el seu cap i company de pis, una dona de 31 anys, que també vivia al mateix domicili. Els fets haurien succeït a l’habitatge dels tres i es remunten a la nit del 14 de juliol del 2024, i l’acusat es troba en presó provisional des de llavors. La defensa demana l’absolució de l’acusat perquè argumenta que la versió dels fets presentada per la víctima té moltes contradiccions i les proves presentades no tenen la suficient solvència.
En la seva declaració davant el tribunal aquest matí, l’acusat ha negat categòricament els fets i ha sostingut que la relació amb la denunciant era de “confiança i amistat”. Segons la seva versió, aquella nit tots dos van sortir plegats i posteriorment van tornar al pis, on es va produir una discussió verbal que va anar augmentant de tensió. Ha admès un forcejament per fer-la sortir de la seva habitació, però ha negat haver-la immobilitzat, haver-li introduït la mà sota la roba o haver intentat violar-la.
L’acusat ha assegurat que la dona el va amenaçar amb denunciar-lo i que va enregistrar un àudio amb la voluntat de pressionar-lo, en un context de conflictes personals i de parella amb el seu company sentimental, que alhora era el seu cap. També ha afirmat que l’endemà dels fets va enviar un missatge demanant disculpes “per la situació creada”, però no per cap agressió sexual.
La víctima, que va declarar el desembre del 2024, va oferir una versió totalment diferent. Va explicar que, després de sortir de festa i consumir alcohol, l’acusat va adoptar una actitud controladora i agressiva, que la va agafar pel coll, la va llençar sobre el llit i li va tocar els genitals per sota del vestit, tot i les seves reiterades peticions perquè s’aturés. Tot i que va precisar que no hi va haver una penetració clara, va afirmar que va viure els fets com una agressió sexual.
La dona va relatar que va enregistrar part de la conversa posterior en estat de xoc i que va comunicar els fets a diverses amistats aquella mateixa nit. L’endemà, després que la parella la fes fora del pis després d’explicar-li els fets, va acabar presentant denúncia. També va explicar que ha requerit tractament psicològic i que la seva principal demanda és “no haver de tornar a coincidir amb l’acusat”. De fet, no ha estat a la vista oral. El judici continua amb la pràctica de proves testificals i pericials.