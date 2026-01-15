Tribunal de Corts
La fiscalia demana 12 anys d'allunyament per l'acusat d'agredir sexualment la companya de pis
Els vigilants de la discoteca on van coincidir les parts han descrit una actitud violenta i agressiva de l'home la nit dels fets
La fiscalia demana ara, a part dels 9 anys de presó per l'acusat d'agredir sexualment la parella del seu cap, 12 anys d'allunyament entre l'acusat i la víctima. Així ho ha fet saber aquest matí a la continuació del judici que se celebra a la batllia. La defensa, per la seva banda, ha reiterat la petició d’absolució completa. El cas investiga uns fets denunciats per una dona contra un home amb qui compartia pis i que era treballador de la seva parella, després d’una sortida nocturna, amb una presumpta agressió sexual al domicili compartit.
Durant la segona sessió de la vista oral han declarat els agents de policia que van rebre la denúncia i van practicar la detenció, els perits i professionals sanitaris que han avaluat la víctima, així com membres de seguretat de la discoteca on van coincidir les parts abans dels fets. Els treballadors de seguretat del local nocturn han descrit una “actitud violenta i agressiva” de l’acusat a altes hores de la matinada, quan va intentar accedir a una zona restringida del local, fet que va obligar diversos vigilants a intervenir i acompanyar-lo a la sortida. Han declarat que va ser l’únic incident destacat de la nit.
Els psicòlegs, perits forenses i psiquiatres han coincidit a assenyalar que la denunciant presentava simptomatologia compatible amb ansietat, insomni, hipervigilància i malestar emocional persistent. Els informes determinen una afectació psicològica que és coherent amb el relat dels fets denunciats, tot i que alguns especialistes han matisat que “no es pot confirmar amb certesa un diagnòstic de trastorn d’estrès posttraumàtic”.
Els agents de policia han ratificat els informes de la denúncia, la detenció i l’anàlisi del telèfon mòbil de l’acusat, que inclou missatges i àudios relacionats amb els fets investigats. Els agents han assegurat que la detenció es va produir sense incidents i que l’acusat “estava tranquil” en el moment del procediment policial. Els informes finals de les parts estan previstos per a les dues del migdia, moment en què el judici quedarà vist per a sentència.