Balanç
Unnic continua creixent i supera els 700.000 visitants coincidint amb el tercer aniversari
Gairebé el 55% dels visitants ho han fet al Gran Casino Andorra, sent un 70% d’aquests públic de nacionalitat estrangera
Més de 700.000 persones han passat per alguna de les 6 plantes d’Unnic des de la seva obertura, el març de 2023. Gairebé el 55% dels visitants ho han fet al Gran Casino Andorra, sent un 70% d’aquests públic de nacionalitat estrangera. En opinió de Pedro Moran, director de màrqueting, "és important posar en valor aquest nou actiu turístic, que ja és una realitat consolidada. Sense oblidar que Unnic és molt més que un casino, i així ho demostren les prop de 350.000 persones que han passat pel Restaurant, per La Disco o per la Sala Green Box en els esdeveniments públics que organitzem" explica.
Unnic ha esdevingut "el complement perfecte per l’oferta turística d’Andorra, tant en gastronomia, oci, lleure i jocs", afegeix Toni Alonso, director comercial. Durant el 2025 s’han celebrat més de 400 esdeveniments públics i privats. Per al 2026, "les xifres no paren de créixer i de sorprendre. Hi ha programats més de 250 esdeveniments oberts al públic, mentre que els esdeveniments privats s’enfilaran per sobre dels 300 si tenim en compte que des de començament d’aquest any, en dos mesos i escaig, en portem de realitzats prop de 60" destaca Alonso.
Jose Fulgencio Cano, director general de l'establiment, subratlla que el creixement en nombre de visitants, organització d’esdeveniments i en resultats "es registra de manera continuada, sòlida i sostinguda, atraient cada vegada més públic local i visitant". Afegeix que "UNNIC es consolida com el lloc de referència a Andorra per celebrar, divertir-se i gaudir de la gastronomia, la música i l’entreteniment. Ja no és només 'the place to be', ara parlem de 'the place to wow' per l’efecte sorpresa que provoca entrar-hi".
Cano recorda que l’aposta d’UNNIC per programar esdeveniments culturals, gastronòmics i d’entreteniment, entre els quals espectacles musicals, humor, màgia, propostes gastronòmiques i noves edicions d’UNNIC Talent, ha estat i continua sent un èxit.
Entre els nombrosos esdeveniments que s'hi organitzen, en destaquen la majoria per la seva rellevància, abast i qualitat. Entre els més immediats, l’UNNIC Comedy Special Show by MyAndbank, que tindrà lloc el 19 de març, a càrrec dels humoristes José Corbacho i David Fernández, un duo icònic que arriba a Andorra amb un espectacle acabat d’estrenar a Barcelona. I en l’àmbit gastronòmic, el Cates amb Sabors 1.000 punts Parker, que tindrà lloc el 26 de març. Es tracta d’una experiència gastronòmica única al país, on els assistents podran gaudir d’una selecció exquisida i molt limitada de vins que en el seu conjunt sumen mil punts de la prestigiosa guia de vins. Una proposta premium dissenyada per als amants de l’alta enologia.
NACIONAL
A ressaltar també el fenomen d’enguany, l’UNNIC Talent. Un format inspirat en els grans espectacles televisius de talent, però adaptat a la realitat i a l’essència cultural d’Andorra. Va començar com un experiment i s’ha convertit en un èxit, tant de participació com d’assistència de públic al Red Bar com a través de visualitzacions al canal de You Tube d’UNNIC.
Actualment s’estan celebrant les semifinals, protagonitzades per autèntics talents del país en els àmbits de la música, arts escèniques i disciplines sorprenents, creant una forta connexió emocional amb la comunitat artística andorrana. La gran final d’Unnic Talent tindrà lloc el proper 15 d’abril a la sala Green Box.
