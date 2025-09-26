PRESENTACIÓ DELS ESDEVENIMENTS
El centre d’oci Unnic programa 238 espectacles fins al 2027
El centre d’oci Unnic va presentar ahir el calendari d’activitats per al període 2025-2027 en el marc de la primera edició d’Unnic Connecta, una cita que vol convertir-se en anual cada setembre. La programació inclou 238 espectacles ja confirmats, una cinquantena dels quals tindran lloc el 2025 i la resta es repartiran entre el 2026 i el 2027.
El director de màrqueting i esdeveniments, Pedro Moran, va remarcar que l’objectiu és “consolidar el centre com a referent d’oci al país i als territoris veïns”. Per part seva, el director general, Jose Fulgencio, va subratllar l’evolució positiva del negoci, amb un increment del 20% dels ingressos durant els primers nou mesos d’enguany respecte al mateix període del 2024, segons informa l’ANA. El balanç des de l’obertura suma més de 300 esdeveniments i mig milió de visitants. En aquest context, l’acte va servir per presentar el nou director comercial, Toni Alonso.
La nova etapa aposta per bandes originals a l’escenari de la sala Green Box. El complex reforçarà les actuacions al Red Bar, ampliarà l’oferta de l’Sports Bar i potenciarà les festes Experience i els tornejos de pòquer. “Unnic s’ha fet un nom pels concerts tribut, però ara volem portar les bandes originals i artistes de referència”, va apuntar Moran. “També farem el mateix en humor i màgia, amb noms com Grison l’octubre d’aquest any, i David Fernández i José Corbacho amb l’espectacle No somos Estopa.”